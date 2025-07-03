Татьяне Леонардовне было 76 лет.

Известная украинская актриса и звезда сериала "Коли ми вдома" Татьяна Шелига, которая в последнее время находилась в тяжелом состоянии, ушла из жизни. Женщине было 76 лет.

О смерти матери сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига в Facebook. По словам женщины, информацию о дате и времени прощания она напишет позже.

"RIP (10.12.1948- 3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", - написала женщина.

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Что известно о Татьяне Шелиге

Татьяна Шелига является заслуженной артисткой Украины. Много лет она работала в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Анатолия Луначарского и Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Также активно снималась в кино, в частности, в лентах "Коли ми вдома", "Пять минут до метро" и во многих других.

После начала полномасштабного вторжения отказалась от русского языка и перешла на украинский. В 2022 году Татьяне Леонардовне делали операцию на сердце. В конце апреля этого года, по словам дочери, актрису начали беспокоить страшные боли в спине, а через некоторое время она уже совсем не поднималась. Женщина находилась в больнице и все это время с ней рядом были ее родные.

Напомним, ранее умер композитор Лало Шифрин, который написал известную музыку к фильмам "Миссия невыполнима".

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