Украинский военнослужащий высказался и о мужчинах, которые сидят дома, и о мобилизации женщин.

Украинские мужчины, которые не хотят воевать, должны знать, что их всегда научат и расскажут обо всем, что им может пригодиться во время службы в Вооруженных силах Украины, считает военнослужащий с позывным "Тунец".

"Все будет хорошо, главное не есть желтый снег. Если ты будешь слушать, если ты будешь поглощать информацию, то все у тебя будет хорошо. Учись, тренируйся", - отметил он в интервью "24 каналу".

На вопрос о том, как "Тунец" относится к тем, кто сидит дома и боится выйти на улицу из-за возможного присутствия там работников ТЦК, военный коротко заявил: "ТЦК придет домой, ничего страшного".

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Кроме того, боец ВСУ не смог дать окончательный ответ касаемо мобилизации женщин - нужно ли сделать обязательную службу для них. Он подчеркнул, что не является "рекрутинговым центром" и не знает, какую пользу хочет от этого получить государство.

"Ну если бы это сделали для всех – да, это было бы очень неплохо. Однако сейчас надо спросить у них, хотят ли они этого. Это должно быть добровольно", - отметил он.

Другие новости о процессе мобилизации

Ранее УНИАН сообщал, что в ТЦК отреагировали на мобилизацию музыкантов Оли Цибульской перед концертом.

Кроме того, в Третьей штурмовой объяснили, почему рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации.

"Что точно можно сделать, так это изменить отношение людей. Кроме информационной политики, нужно популяризировать подготовку гражданского населения", - выразил убеждение Жорин.

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