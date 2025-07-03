Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,75 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 3 июля, снизился на 4 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 49,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 июля, также остался неизменным и составляет 49,75 гривни.

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Нацбанк установил 3 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,81 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, гривня укрепилась и по отношению к евро. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,13 грн, то есть гривня выросла на 28 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 июля подешевел на 10 копеек и составляет 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,44 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 49,57 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривни за евро.

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