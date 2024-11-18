По словам Умерова, Минобороны также будет работать для тех украинцев, которые находятся за пределами нашей страны.

Сейчас главный приоритет заключается в защите страны, но Министерство обороны Украины планирует отойти от болезненных для населения практик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

В частности, у него спросили, удастся ли благодаря цифровизации уменьшить количество фактов "бусификации" на улицах украинских городов.

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"Все зависит от врага и какие угрозы он несет. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт... Придаем черты человечности нашей мобилизации", - ответил Умеров.

Министр обороны напомнил, что в парламенте был принят закон о мобилизации, были открыты рекрутинговые центры и была начата цифровизация и создание цифровых инструментов, чтобы люди знали, что у них есть выбор для службы в армии. Он подчеркнул:

"Сейчас, для нас, очень важным является приоритет защиты нашей страны, и поэтому, планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения... Чтобы решить этот вопрос - у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу и отойти от этих фантомных вводов".

По словам Умерова, Минобороны также будет работать для тех украинцев, которые находятся за пределами нашей страны, чтобы у них была возможность присоединиться к армии.

В то же время, его заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что запущенный в приложении Резерв+ модуль онлайн-рекрутинга показывает, что украинцы являются ответственными и не ждут принудительной мобилизации, а сами делают сознательный выбор, чтобы присоединиться к Силам обороны и защитать Украину. Она подчеркнула, что они самостоятельно выбирают вакансию, бригаду и подразделение.

"Онлайн-рекрутинг будет развиваться и будет как раз человечной, такой сервисной альтернативой принудительной мобилизации. Украина должна очень быстро развиваться в этом направлении", - рассказала она.

Мобилизация в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2025 году мобилизация будет продолжена. Мобилизация нужна исходя из потребностей фронта и выполнения целей военной стратегии.

Кроме того, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, почему рекрутинговые центры не решат вопрос мобилизации. По его словам, не получится "выехать" только на положительной мотивации военнообязанных.

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