В частности, уничтожено и повреждено 42 объекта, где заседали российские операторы дронов.

Украинские силы обороны провели операцию "Дроноцид" по уничтожению российских операторов беспилотников.Как сообщила пресс-служба Главного управления разведки, в операции участвовали Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУВ "Таврия".

"На участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожено и повреждено 42 объекта, где заседали российские дронщики.

Видео дня

"На видео - уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-летунами. Вооруженная борьба за Украину продолжается", - отметили в ГУР.

Война дронов - новости

Как сообщал УНИАН, Россия пыталась разработать собственные морские дроны, однако их попытки можно назвать неуспешными. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, в последний раз оккупанты пытались применить их экспериментальные модели.

"Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели", - сказал Буданов.

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