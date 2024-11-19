Советник Байдена уверен, что неудачи Украины на фронте никак не связаны с тем, что ВСУ получили только 31 "Абрамс" и менее десятка F-16.

Нынешние проблемы Украины на фронте связаны с дефицитом солдат, а не оружия. Киев должен мобилизовать больше солдат. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News.

Так, обсуждая поставки американского оружия Украине, ведущий отметил, что США решались предоставить Киеву новый тип техники (танки, самолеты, ракеты) только в ответ на очередную эскалацию со стороны России. Поэтому ведущий спросил, не было бы больше эффекта, если бы Украина получила это оружие раньше.

"Увидели ли мы существенную разницу с тех пор, как мы предоставили Украине танки с точки зрения поля боя? Аналогично, увидели ли мы заметную разницу с F-16? По нашему мнению, нет ни одной системы оружия, которая имеет значение в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой", - ответил на это Салливан.

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Советник Байдена отметил, что США предоставили Украине танки, истребители F-16, реактивную артиллерию HIMARS и зенитные комплексы Patriot.

"Но дело не в том, что было раньше. Скорее, сегодня Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, что происходит на поле боя. Где самая прямая связь между положением украинцев и входящими ресурсами? Дело в мобилизации и живой силе", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, темпы мобилизации, которые ускорились летом после нового мобилизационного закона, в сентябре снова очень замедлились. Представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская уверена, что мобилизационный план на текущий год выполнить не удастся.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в следующем году мобилизация будет продолжена. Впрочем, даже не все военные в восторге от идеи послать всех мужчин на фронт.

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