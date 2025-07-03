Во время пользования таким автомобилем могут возникнуть некоторые трудности.

Инструктор по вождению Хлоя Миллер-Эйрд рассказала о нескольких вещах, о которых она хотела бы знать до того, как купила свой первый электромобиль. В частности, в своем видео в TikTok женщина поделилась характеристиками автомобиля, о которых она раньше не знала, передает Express.

"Я не имела времени на тщательное исследование перед последней сменой автомобиля, и единственным доступным вариантом, который отвечал моим требованиям, был полностью электрический автомобиль. Ранее я ездила на идентичном гибридном автомобиле с автозарядкой. Я думала, что разница не может быть большой, а цифры были вполне логичными. Я не жалею о своем выборе, но хотела бы знать об этом заранее", - отметила Миллер-Эйрд.

Инструктор сняла видео на зарядной станции автостоянки. Она подчеркнула, что несмотря на то, что на станции указано "до 300 кВт", на самом деле это далеко не всегда так.

Видео дня

"Это не означает, что вы получите 300 киловатт зарядки. Хотя так и написано, иногда вы получите только 24 киловатта. Причина в том, что когда заряд аккумулятора достигает 80%, скорость зарядки значительно замедляется, чтобы защитить аккумулятор. Но даже до этого вы все равно не получите 300, потому что каждый производитель устанавливает ограничения на скорость зарядки", - объяснила Хлоя.

После чего инструктор добавила, что никогда не знала, что для сохранения долговечности аккумулятора стоит использовать только 80% его емкости.

"Это означает, что если ваш автомобиль рекламируется как имеющий пробег 280 миль (450 километров - УНИАН), вы можете реально рассчитывать на использование 80% этого пробега", - отметила эксперт.

Хлоя подытожила, что домашние зарядные устройства "очень дорогие", а их установка может стоить более 1000 долларов. По ее словам, без них приходится пользоваться общественными зарядными устройствами, которые являются "достаточно дорогими".

В то же время она назвала и положительный момент:

"Однако, если вы ездите осторожно, вы на самом деле получаете гораздо больший пробег, чем заявлено".

Другие советы автомобилистам

Ранее механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд назвал 5 очень ненадежных автомобилей. По его словам, в этот перечень вошли Chrysler 200, Nissan Altima (с 2013 по 2020 год), Jeep Renegade, Range Rover Evoque и Chevrolet Spark.

Также эксперты назвали 15 моделей подержанных автомобилей, которые продаются больше всего. В этот рейтинг попали Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, Ram 1500, Chevrolet Equinox, Toyota Camry и другие.

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