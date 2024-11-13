Мобилизация нужна исходя из потребностей фронта и выполнения целей военной стратегии.

В Украине в следующем году мобилизация будет продлена. Такой анонс сделал министр обороны Рустем Умеров во время выступления на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации 2024.

"На следующий год, чтобы держать оборону, чтобы [реализовывать] все цели и задачи, которые были указаны в военной стратегии, мы должны продолжать мобилизацию", - пояснил Умеров.

При этом, по словам министра, летом происходила совместная работа в правительстве и было отмечено, что экономика нуждается в резервировании. Были приняты соответствующие постановления Кабмина для резервирования людей.

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"Но должны продолжить мобилизацию. Поэтому, мы будем всегда открыты, чтобы работать с ассоциациями. И мы просим обратиться к нам и аргументировать, как мы можем вам помочь. Летом мы уже помогли сделать резерв. Но, если нужно еще резервировать - тогда надо прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", - заявил Умеров.

Как пояснил министр, его ведомство дает рекомендацию, сколько нужно мобилизовать людей, чтобы держать фронт, иметь стратегические и оперативные резервы.

"Мы пытаемся изменить парадигму, чтобы служение было честью, а не тем, как сейчас воспринимает общество - бусификацию, ТЦК, очень плохо, тренировки... Это для нас очень проблематичный вопрос", - сказал Умеров.

Мобилизация в Украине

Военнообязанные, которых мобилизовали с 1 ноября, будут проходить в учебных центрах 45-дневную военную подготовку. Ранее такая подготовка длилась 30 дней.

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