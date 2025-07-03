Такой шаг может быть следствием сокращения запасов в США, но Украина считает, что ее подталкивают к политическим уступкам.

В ночь с 30 июня на 1 июля, по словам украинских официальных лиц, американские военные грузовые самолёты, перевозившие перехватчики ПВО и другие виды вооружений на европейские базы (откуда они должны были доставляться в Украину по суше), были отозваны обратно.

Какие именно виды вооружений были остановлены, на какой срок и по какой причине — остаётся неясным. Пентагон не предоставил подробностей, однако ряд источников сообщает, что среди замороженных поставок были перехватчики системы Patriot. Речь может также идти о зенитных ракетах Stinger, ракетах воздух-воздух, ракетах Hellfire класса воздух-земля, ракетах класса "земля-земля" и артиллерийских снарядах, пишет The Economist.

По заявлению Пентагона, эта пауза вызвана необходимостью "общего пересмотра поставок вооружений" с целью способствовать окончанию войны в Украине "при этом сохранив боеготовность США и приоритеты в сфере обороны".

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Чиновники подчёркивают, что этот пересмотр имеет глобальный характер, и приостановка поставок может быть отменена. Однако украинские официальные лица утверждают, что поставки всех видов американского оружия, включая боеприпасы и запасные части, были полностью остановлены — утверждение, которое США официально отрицают.

Пентагон называет это временной и ограниченной мерой. Но в Киеве подозревают, что речь идёт о более масштабном давлении со стороны администрации президента США Дональда Трампа с целью выторговать "политические уступки" — так же, как это было в марте, когда поставки вооружений и разведданных были приостановлены после публичного конфликта между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем не менее, в последние недели отношения между Трампом и Зеленским, казалось, улучшились. Но в то же время поддержка Украины со стороны США слабеет, пишет СМИ.

"Фронт в Украине, по всей видимости, не рухнет в ближайшие месяцы, несмотря на постепенное продвижение российских войск. Тем не менее, страну ждут суровые последствия: чем меньше оружия она получает, тем больше людей и территорий теряет", - говорится в материале.

Что известно о помощи США для Украины

Поддержка США осуществляется двумя основными способами: через Presidential Drawdown Authority (PDA), позволяющее Пентагону быстро отправлять Украине оружие из собственных запасов, и через Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) — более медленный механизм, при котором оружие заказывается у производителей.

Администрация Трампа с января не объявляла новых поставок по линии PDA, но ранее заказанное оружие по программе USAI, как предполагалось, должно было поступать вплоть до конца 2028 года (по расчётам Центра стратегических и международных исследований).

Если теперь прерываются и эти поставки, то речь идёт о более резком завершении американской поддержки, чем предполагалось, считают журналисты.

Решение о приостановке поставок связывают с Элбриджем Колби, заместителем министра обороны по политическим вопросам, который давно выступает за перераспределение ресурсов США с Европы и Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион и на конкуренцию с Китаем.

Сообщается, что он провёл пересмотр запасов боеприпасов Пентагона из-за опасений, что запасы артиллерийских снарядов, средств ПВО и высокоточных боеприпасов находятся на критически низком уровне. При этом важно уточнить, что европейские страны уже сейчас поставляют больше вооружений Украине, чем США, и пообещали восполнить дефицит, вызванный сокращением американской помощи. Но даже они испытывают серьёзный дефицит систем ПВО — особенно таких, как Patriot, которые показали свою эффективность против баллистических и других ракет.

Другие новости о приостановке в помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, что о жестком высказывании советника Байдена по вопросам нацбезопасности на эту тему. В последние месяцы, по его словам, Трамп никогда не доводил дело до конца, хотя много раз "угрожал". К примеру, санкциями против России.

Кроме того, что на этом фоне готовится телефонный разговор между Трампом и Зеленским. "США заявляют, что это не пауза и не приостановление. США все еще определяются с тем, как лучше всего поддержать оборону Украины. Это остается приоритетом", - сказал один из европейских дипломатов на правах анонимности.

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