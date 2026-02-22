Есть гораздо лучшие варианты: эксперты назвали 6 внедорожников, которые лучше не покупать

Специалисты раскритиковали эти новые внедорожники за некоторые недостатки.

Многие любят внедорожники, ведь эти автомобили могут пересекать реки и другие сложные места. Однако не все они одинаковы. Раньше SUV были известны как автомобили, потребляющие много топлива, но современные технологии значительно уменьшили эту проблему.

В то же время эксперты Consumer Reports изучили различные модели внедорожников и составили список тех, которых стоит избегать, передает Slashgear.

Jeep Grand Cherokee 2025

По словам экспертов, этот автомобиль не совсем соответствует ожиданиям, имея недостатки, которые позволяют альтернативным автомобилям опередить его. Также специалисты говорят, что такой внедорожник не очень экономичен.

Эксперты рекомендуют Honda Passport 2025 года в качестве альтернативы. Они отметили, что за свою цену это автомобиль с плавным ходом.

Jeep Compass 2026

По словам специалистов, этот автомобиль больше напоминает автобус, с жесткостью, рывками и двигателем, который хрипит при наборе скорости.

"Добавьте к этому неудобный салон, который может вызвать клаустрофобию у некоторых пассажиров, и вы получите автомобиль, который просто не может конкурировать с другими автомобилями этого класса. Compass известен тем, что в нем неудобно ездить, заставляя занимать неестественную позу со согнутыми коленями и вытянутыми руками. Вы не захотите ехать в такой позе на дальнее расстояние, если только не планируете остановиться по дороге в массажном салоне", - добавляют в Slashgear.

Поэтому эксперты советуют рассмотреть Subaru Crosstrek 2026 года, который имеет просторный салон, более плавный ход и более низкую стартовую цену, а также прост в управлении.

"Он также может похвастаться системой X-Mode - полноприводной системой, которая регулирует распределение мощности для максимального контроля. Проще говоря, Subaru Crosstrek существует, а это значит, что Jeep Compass не имеет особых оснований для существования", - уверяют в материале.

Alfa Romeo Tonale 2026

Эксперты говорят, что этот внедорожник не намного лучше модели 2025 года. Подвески недостаточно, а салон имеет большое количество пластиковых поверхностей, которые не вызывают ощущения роскоши.

"Интерьер кажется дешевым, шумным и громоздким. Конечно, 285 л.с. и полный привод - это хорошо, а совместимость с гибридными автомобилями всегда приятна, но в Tonale нет ничего, что полностью соответствовало бы статусу роскошного SUV", - объясняют специалисты.

Вместо этого Consumer Reports рекомендует BMW X1 2026 года, который обеспечивает более уютную езду и имеет более стильный салон.

"К счастью, это ощущение роскоши распространяется и на характеристики автомобиля, с полным приводом, четырехцилиндровым турбодвигателем с семиступенчатой автоматической коробкой передач и плавным управлением. Сама езда все еще немного жесткая, как и в Alfa Romeo Tonale, но в остальном это улучшение практически во всех аспектах", - подчеркнули в издании.

Mazda CX-90 2025

Опрос Consumer Reports показал, что CX-90 имеет низкий уровень надежности, а гибридная версия с подключением к электросети показала еще худшие результаты. В целом все считают, что Mazda CX-90 имеет потенциал стать отличным SUV, но пока этого не произошло.

В то же время конкурентом этой модели, по мнению экспертов, является Toyota Highlander Hybrid 2025 года.

"Он такой большой, как вы хотите, чтобы был SUV, уютный внутри и грозный снаружи. Он не такой огромный, как, скажем, Grand Highlander, который еще больше, но в этом случае вы просто хвастаетесь. Однако это не самый дешевый Toyota; самым дешевым является Toyota Corolla Cross. Это надежный автомобиль, а это то, что Toyota сейчас действительно нужно", - объясняют в Slashgear.

GMC Terrain 2026

Эксперты говорят, что такой автомобиль не очень подходит для езды по бездорожью или подъемам.

"Если вы собираетесь ездить только по уютным пригородным улицам, то GMC Terrain вполне подойдет, но большинство водителей захотят что-то более универсальное", - добавляют в публикации.

Поэтому в Consumer Reports рекомендуют ubaru Forester Hybrid 2026 года, который может похвастаться гибридной трансмиссией и 194-сильным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем.

Land Rover Defender 2026

Если вам нравится квадратный дизайн автомобилей Land Rover, то вы оцените просторный салон этой модели. Однако эксперты считают, что Land Rover Defender 2026 года кажется реликвией ушедшей эпохи.

"С другой стороны, он имеет конфигурацию, которая позволяет разместить до восьми пассажиров, что прекрасно подходит для особенно больших семей или если вы по каким-то причинам перевозите инструменты для целого школьного духового оркестра. В конце концов, Defender 2025 года был бы великолепен 20 лет назад, но сейчас он уже не достаточно хорош, особенно когда есть такие альтернативы, как BMW X5 2026 года", - подытожили в материале.

