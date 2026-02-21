Графики отключений на 22 февраля: когда украинцы будут без света в воскресенье

Граждан призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графикам.

В воскресенье, 22 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистемы", – подчеркнули в компании.

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцам советуют узнавать актуальное время и объем отключений на официальных ресурсах облэнерго в соответствующем регионе.

"Укрэнерго" также призывает граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графикам.

Графики отключения света для Сумской области

"Сумыоблэнерго" обнародовало графики отключения света для Сумщины. Завтра электричество будут отключать во всех очередях потребителей от 3 до 6 раз в течение суток.

Графики отключения света для Харьковщины

В Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), информирует "Харьковоблэнерго". Ограничения коснутся всех очередей потребителей – свет будут отключать от 2 до 4 раз в сутки.

Графики отключения света для Черниговской области

В Черниговской области в воскресенье также будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать во всех очередях – от 2 до 3 раз в течение суток, сообщает "Черниговоблэнерго".

Графики отключения света для Запорожья

В Запорожской области электроэнергию будут отключать во всех очередях. "Запорожьеоблэнерго" прогнозирует от 2 до 3 отключений в течение суток. Также в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Графики отключения света для Полтавщины

В Полтавской области, по данным "Полтаваоблэнерго", 22 февраля 2026 года электроэнергию будут отключать так:

с 00:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 2 очередей;

с 06:00 по 07:00 введен ГПО в объеме 3 очередей;

с 07:00 по 13:00 введен ГПО в объеме 3,5 очереди;

с 13:00 по 20:00 введен ГПО в объеме 4 очередей;

с 20:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 3,5 очереди.

Графики отключения света для Черкасской области

В Черкасской области, по данным "Черкассыоблэнерго", 22 февраля свет будут отключать во всех очередях потребителей от 4 до 5 раз в течение суток.

Ситуация в энергосистеме Украины: последние новости

Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину с понедельника, 23 февраля, если не будут возобновлены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Хотя поставки остановились из-за российских обстрелов, Фицо обвиняет в этом Украину.

Между тем министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил, что страна-оккупант готовит новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, сейчас благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры ситуация со светом улучшилась.

