Секрет хорошего цветения: эксперты объяснили, как правильно обрезать розы в конце зимы

В то же время эксперты советуют подождать, пока исчезнет любой риск заморозков.

Подготовка розовых кустов к весне имеет важное значение для их цветения. С увеличением продолжительности светового дня и повышением температуры наступает идеальный момент, чтобы дать розам необходимое для их расцвета. Об этом пишет The Mirror.

Как отмечает эксперт по садоводству Мэдисон Моултон, есть одна "жизненно важная" работа, которую нужно выполнить сейчас, чтобы эти цветы "обильно цвели" весной и летом. По ее словам, речь идет именно об обрезке.

"Обрезка роз - это задача, которую я обычно не жду с нетерпением, но для многих видов роз это жизненно важно для здоровья и обильного цветения растения. Лучше всего это делать в конце зимы. Хотя легкая обрезка проводится в течение всего года, сейчас настало время для более интенсивной обрезки", - объяснила Моултон.

Также эксперты советуют подождать, пока исчезнет любой риск заморозков, чтобы не повредить нежные новые побеги, и проводить обрезку именно тогда, когда розы начинают давать свежие побеги.

"Начните обрезку с удаления мертвой или поврежденной древесины. Эти части растения не способствуют сильному росту и только вредят здоровью розы, истощая энергию, которая могла бы быть направлена на новое развитие. Кроме того, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы очистить центр куста. Удалите ветки, которые пересекаются между собой или растут внутрь, к центру", - советуют в Mirror.

По словам экспертов, это способствует хорошей циркуляции воздуха и создает форму вазы, которая направлена наружу, что улучшает как визуальную привлекательность, так и цветение.

После чего обрежьте остальные побеги примерно на треть и убедитесь, что ваши секаторы острые и чистые. Также специалисты советуют делать чистые срезы чуть выше почки.

В то же время Мэдисон призвала садоводов не бояться уверенных срезов, ведь, при условии, что вы обрезаете в правильное время, такая обрезка "не повредит вашим розам".

"На самом деле, это помогает им быстро стартовать в новом вегетационном сезоне, что приводит к более крепким стеблям и обильному цветению в последующие месяцы", - цитирует The Mirror слова эксперта.

