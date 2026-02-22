На линию '102' поступил вызов. В прокуратуре раскрыли детали теракта в центре Львова

В результате инцидента погибла 23-летняя сотрудница полиции.

Ночью 22 февраля в центре Львова произошел теракт. В результате инцидента погибла 23-летняя сотрудница полиции, количество пострадавших устанавливается.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области. По информации правоохранителей, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина. На место отправились патрульные.

"По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. Предварительно установлено, что погибла 23-летняя полицейская. Поврежден патрульный автомобиль, а также гражданское транспортное средство. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в заявлении.

В прокуратуре добавили, что на место теракта была направлена скорая помощь. Также работает следственно-оперативная группа. Доказательства правонарушения фиксируют на месте прокуроры.

В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 258 УК Украины – террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

Теракт во Львове

После полуночи во Львове прогремели два мощных взрыва с интервалом примерно в 10-15 минут. Взрывы были такой силы, что их слышали в разных районах города.

Впоследствии депутат Игорь Зинкевич сообщил, что инцидент произошел на улице Шпитальной, недалеко от ТЦ "Магнус", который находится в центре Львова.

В Нацполиции заявили, что есть погибшие и пострадавшие правоохранители. По последним данным, пострадало не менее 14 человек.

