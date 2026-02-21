Пять знаков Зодиака поймают удачу за хвост на следующей неделе

В списке есть Близнецы и Рыбы.

Составлен гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года. Это время перемен и возможностей, когда нужно действовать осознанно и не спешить. Для некоторых знаков Зодиака водная стихия создаёт чувство внутреннего равновесия, помогая выдерживать хаос, который приносит ретроградный Меркурий. К концу недели Луна войдёт в Лев, повторяя энергию недавнего затмения, но транзиты позволяют планировать и балансировать энергию, готовясь к следующему астрологическому циклу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Ваши возможности на этой неделе особенно заметны. Луна в вашем знаке открывает новые перспективы и помогает раскрыть таланты, а переход Луны в Рак 26 февраля настраивает на дисциплину и умение рационально распоряжаться ресурсами. Это время для творчества, экспериментов и поиска собственного счастья. Сезон Рыб напоминает о внимательности к эмоциям и взаимодействию с другими. Любые недоразумения, вызванные ретроградным Меркурием, лучше решать через внимательное слушание и поддержку. Сосредоточьтесь на собственных делах и избегайте лишнего стресса, не откладывая важные задачи на потом.

Рыбы

Это ваш сезон, и он обещает эмоциональные и трансформационные события. Энергия затмений делает ваши отношения интенсивными, а движение Сатурна в новом знаке снимает прежние тормоза. Луна в Раке придаёт оптимизма и вдохновения, а аспекты Венеры усиливают творческую и социальную активность. Общение с друзьями, культурные события, посещение музеев или лекций – всё это приносит радость и новые идеи. Возможны встречи с единомышленниками, которые расширят ваши горизонты и философский взгляд. Неделя благоприятна для обучения, обмена опытом и приятных контактов.

Скорпион

Сезон Рыб помогает раскрыть новые идеи и таланты. Люди тянутся к вам, и социальная активность становится особенно продуктивной. Это время для продолжения творчества, работы над проектами или незавершёнными делами – есть шанс на прорыв. Если хотите начать что-то кардинально новое, лучше дождаться выхода Меркурия из ретрограда, чтобы избежать хаоса. Общение и поддержка друзей и коллег способствует развитию, а вдохновение открывает новые перспективы. Неделя насыщена яркой энергией водного знака, которая помогает восстановить связи и усилить творческую активность.

Рак

Ваш знак особенно гармонирует с ретроградным Меркурием. Сейчас проявляются лидерские качества, а Юпитер в вашем знаке усиливает уверенность и притягательность. Луна в Раке 26 февраля активирует внутреннюю силу и обаяние, а сочетание Солнца, Венеры и Меркурия усиливает романтический фон. Любовная жизнь может стать яркой и насыщенной; одинокие могут встретить значимого человека. В профессиональной сфере важно быть практичными и не торопиться. Проясните планы и цели, чтобы справиться с хаосом, который иногда приносит ретроградный Меркурий.

Козерог

Луна в Близнецах в начале недели создаёт некоторые трудности, но переход Луны в Рак приносит обновление и гармонию. Этот лунный цикл позволяет проявлять тепло и сострадание к окружающим, улучшает отношения и способствует разрешению старых конфликтов. Луна в Льве поддерживает ощущение контроля и уверенности в своих силах, но важно сохранять баланс, чтобы не перегореть перед затмением в Деве. Неделя даёт возможность укрепить внутреннюю устойчивость и гармонию в общении, одновременно настраивая на предстоящие астрологические события.

