'Цели были более амбициозными': Сырский рассказал, как РФ провалила масштабное наступление

По словам генерала, последствия для Украины могли быть более разрушительными.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что демонстрирует "устойчивость вооруженных сил", столкнувшись с "самой большой и мощной армией Европы" и "войной, которая превосходит все мыслимые и немыслимые масштабы". Об этом он сказал в интервью Le Monde.

Рассказывая о 2025 году, Сырский отмечает, что военная ситуация могла бы быть намного хуже.

В то же время он не отрицает сложности на фронтах, однако говорит, что российские цели были гораздо более амбициозными. Главнокомандующий подчеркнул, что последствия для Украины могли бы быть более разрушительными, если бы ВСУ не провели смелую Курскую операцию на территории РФ.

"Россия подготовила свои войска к проведению в 2025 году широкомасштабной наступательной операции", - подчеркнул генерал.

Сырский напомнил, что РФ хотела захватить весь Донбасс, территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, но потерпела неудачу.

Он также назвал две основные причины, которые, по его мнению, позволили "сорвать" планы России. Первая касается действий на границе с РФ, несмотря на то, что они были менее заметны, чем в 2024 году.

"Мы провели две наступательные операции на территории России: в марте-апреле в Белгородской области, а затем в мае-июне в Курской области. Это позволило нам заставить врага перегруппировать свои силы. Он не смог начать наступательную операцию, которую планировал весной", - заверил главнокомандующий ВСУ.

Вторая причина, по его словам, заключается в юго-восточной части линии фронта.

"В августе [2025 года] враг начал наступление по оси Доброполье, пытаясь окружить агломерацию Покровск-Мирноград. И, развернув группу морской пехоты, он планировал провести наступление в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Они (россияне - УНИАН) могли бы продвинуться вглубь. Чтобы сорвать их планы, мы начали контрнаступление в направлении Доброполья. Передовые подразделения 51-й армии России оказались практически в окружении. Чтобы предотвратить их уничтожение, она перебросила морскую пехоту на это направление, где она до сих пор увязла в боях", - рассказал Сырский.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле трех сел в Донецкой области, а именно вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье.

В частности, на карте DeepState Платоновка в Бахмутском районе Донецкой области значится как зона проникновения РФ.

Также журналисты рассказали, как антидроновые группы ВСУ спасают жизни на дорогах Донецкой области. В такие группы входят бойцы, которые работают вдоль фронтовых дорог или в населенных пунктах.

"Мы занимаемся прикрытием всех подразделений, всех авто, НРК и тому подобное, которые направляются в район на "ноль", чтобы обеспечить ребят провизией, БК, и сама ротация ребят. Наша задача - прикрывать от FPV и ударных дронов. Наши направления - это Константиновка и Часов Яр. Все возможные пути, которые в настоящее время актуальны, по которым можно доехать до позиций", - сказал командир зенитно-ракетной батареи 24-й отдельной механизированной бригады Сергей.

