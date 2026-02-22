Во Львове произошел теракт, есть погибшие и пострадавшие полицейские (видео)

Взрывы прогремели в центре города.

Ночью 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы, которые были слышны в разных районах города. Воздушная тревога не объявлялась.

Обновлено 01:42: Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе произошел теракт.

"Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы", – заявил городской голова.

Обновлено 01:23: В результате взрывов во Львове есть погибшие и раненые правоохранители, сообщили в Национальной полиции Украины:

"Взрывы произошли после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. На месте работают все профильные службы. Детали позже", – говорится в заявлении.

Как сообщал ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, инцидент произошел на улице Шпитальной, недалеко от торгового центра "Магнус".

"Сейчас на месте много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Что именно взорвалось, пока неизвестно. Много выбитых окон и запах гари", – заявил депутат в 00:44, вскоре после первого взрыва.

Впоследствии прогремел второй взрыв. Зинкевич сообщает, что среди пострадавших есть правоохранители:

"Среди пострадавших – сотрудники полиции, которые прибыли на место взрыва, а также, по предварительной информации, военнослужащий Национальной гвардии".

В сети публикуют кадры с места событий (18+):

