В Киеве анонсировали ответ на 'энергетический шантаж' Фицо и Орбана

В МИД напоминают, что Украина имеет вполне официальные механизмы сотрудничества с ЕС.

Киев готов официально пожаловаться в Европейский союз на Венгрию и Словакию, если они воплотят свою угрозу об энергетической блокаде Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве осудили "ультиматумы и шантаж" со стороны руководства Венгрии и Словакии относительно прекращения энергоснабжения между нашими странами, а также обвинили правительства обоих государств в подыгрывании агрессору. При этом в МИД отметили, что Будапешт и Братислава действуют в ущерб собственным энергетическим компаниям, которые поставляют Украине электроэнергию на коммерческой основе.

"Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона", - говорится в заявлении.

В украинском МИД еще раз напомнили, что нефтепровод "Дружба" повредила Россия, а Украина уже предложила альтернативные пути поставки не российской нефти в эти страны.

"В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев", - добавили в ведомстве.

Ультиматумы Венгрии и Словакии

Как писал УНИАН, в последние дни правительства Венгрии и Словакии озвучили ряд ультиматумов в адрес Украины. В Будапеште и Браиславе недовольны тем, что Украина до сих пор не восстановила нефтепровод "Дружба", украинский участок которого в январе был поврежден в результате российских ударов.

Сначала обе страны объявили о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину, пока не будет восстановлена работа нефтепровода. А затем они пригрозили перекрыть Украине также поставки электроэнергии и газа из Евросоюза.

