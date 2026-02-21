Разрушит вам карьеру: 10 признаков плохого начальника, которому нельзя доверять

Если у вас нет возможности сменить работу, стоит быть крайне осторожным с таким руководителем.

Доверие функционирует как валюта в отношениях между людьми. И поскольку никто не раздает деньги просто так, то и доверием платить нужно только тогда, когда оно того стоит. Это касается, в частности, отношений с коллегами и начальством на работе.

Как пишет Backyard Garden Lover, умение своевременно распознавать человека, который не стоит вашего доверия, убережет вас от болезненных разочарований и защитит вашу профессиональную репутацию. Особенно, когда доверия не заслуживает не просто рядовой коллега, а ваш непосредственный руководитель на работе.

Итак, вот самые важные признаки того, что вам не стоит доверять своему начальнику, а наоборот, следует быть с ним крайне осторожным.

Видео дня

Фаворитизм

Если у руководителя есть "любимчики" среди подчиненных, это не только разрушает моральный дух коллектива, но и сигнализирует о том, что начальник не заслуживает полного доверия. Если вы не будете осторожны, можете однажды обнаружить, что ваши заслуги босс записал на своего фаворита.

Игнорирование мнения подчиненных

Хороший лидер осознает, что он не может знать все на свете, и в определенных вопросах его подчиненные более компетентны. Руководитель, который игнорирует советы, предложения и замечания подчиненных, демонстрирует высокомерие и опасную недальновидность. Если следствием этого будет какой-то значимый провал в работе, руководитель может обвинить во всем подчиненных.

Чрезмерные обещания и их невыполнение

Умение заразить коллектив энтузиазмом – полезная черта для руководителя. Плохо, если все ограничивается пустыми обещаниями. Если ваш начальник часто не выполняет обязательства, не стоит ожидать перемен, когда во время следующего "завала" на работе вам пообещают повышение зарплаты в обмен на месяц сверхурочной работы.

Микроменеджмент

Желание руководителя контролировать каждый аспект работы подчиненных подавляет креативность и замедляет рабочие процессы, поскольку каждое действие требует одобрения руководства. Это также явное отсутствие доверия к подчиненным. А значит, нет оснований доверять в ответ.

Сокрытие информации

Когда руководитель скрывает не какие-то коммерческие тайны, которые вас не касаются, а важные для ваших прямых обязанностей вещи, это потенциально подвергает вас неправильным действиям, поскольку у вас нет полной картины.

Игнорирование заслуг

Мало что демотивирует больше, чем полное безразличие руководства к усилиям и достижениям подчиненных. Молчание означает, что для начальника подчиненные являются взаимозаменяемыми "винтиками" механизма, а не уникальными и ценными членами команды.

Уклонение от ответственности

Плохой руководитель никогда не берет на себя ответственность за провалы и неудачи и всегда ищет козла отпущения среди подчиненных. Доверять такому начальнику – подвергать себя опасности, ведь рано или поздно его выбор падет на вас.

Непоследовательность решений

Даже компетентному персоналу, которому предоставлено широкое пространство для принятия собственных решений, все равно нужно четко понимать стратегическую задачу, над которой они работают. Если руководитель постоянно меняет цели и приоритеты в работе, это не просто создает путаницу, но и потенциально грозит катастрофой, в которой кого-то потом обвинят.

Чрезмерный консерватизм

Мы живем в мире, который постоянно и очень быстро меняется. То, что было актуально вчера, сегодня может быть неэффективным или просто ненужным. Руководитель, который жестко цепляется за то, "как мы всегда это делали", ставит под угрозу всю команду.

Присвоение заслуг подчиненных

Это одно из самых опасных проявлений поведения плохого начальника. Руководитель, который выдаёт чужие идеи или результаты работы за свои, не просто нарушает этические границы. Фактически он крадёт ваши карьерные перспективы.

Советы в отношениях с людьми: последние публикации

Как писал УНИАН, эксперт по языку тела Терри Вон назвал пять "красных флажков", на которые стоит обращать внимание, чтобы распознать потенциально опасного или неискреннего человека. По его словам, эти невербальные сигналы могут свидетельствовать о скрытых эмоциях, страхе, злости, высокомерии или подавленности.

Также мы рассказывали о 7 фразах, по которым обычно можно определить бессердечного человека.

Вас также могут заинтересовать новости: