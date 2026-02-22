Страдаете от медленного интернета? Решение может быть проще, чем вы думаете

Прежде чем менять роутер или обращаться к провайдеру с жалобами, стоит убедиться, что в сети используется кабель не ниже Cat5e.

Если у вас дома интернет работает медленнее, чем должен, и вы перепробовали все – от перезагрузки роутера до смены тарифного плана, возможно, причина в самом кабеле Ethernet между модемом и маршрутизатором.

Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда проводное соединение оказывается медленнее Wi-Fi, хотя по идее Ethernet должен быть стабильнее. Почему так происходит? Часто из-за старого кабеля с низким рейтингом "Cat", говорится в материале SlashGear.

Например, старые кабели Cat5 рассчитаны максимум на ~100 Мбит/с, тогда как современные планы провайдеров – от 200 Мбит/с до 1 Гбит/с и выше. Если заменить Cat5 на более новые стандарты – Cat5e и Cat6 – можно существенно ускорить сеть.

Видео дня

Проблема усугубляется тем, что внешне кабели выглядят одинаково, и многие продолжают использовать старые провода годами, даже не проверяя их характеристики. При этом категория всегда указана на оболочке кабеля – достаточно внимательно осмотреть его поверхность.

Что еще может влиять на скорость

Иногда даже новый кабель работает медленно, если:

Кабель поврежден или перегнут.

Соединение плохое из-за некачественных коннекторов.

Порты на роутере или сетевой карте не поддерживают гигабит.

Эксперты отмечают, что замена Ethernet-кабеля – один из самых простых и недорогих способов увеличить скорость проводного интернета без покупки нового оборудования.

Прежде чем менять роутер или обращаться к провайдеру с жалобами, стоит убедиться, что для выхода в интернет используется кабель не ниже Cat5e. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы полностью раскрыть возможности тарифа и получить стабильное гигабитное соединение.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить работу мобильного интернета. Даже если ваш телефон не новый, есть пара хитростей, которые помогут заметно улучшить скорость интернета.

Также пользователям рассказали о 5 моментах, которые стоит учесть перед покупкой нового смартфона. В 2026 году цены на новые устройства вырастут из-за подорожания компонентов памяти, поэтому, возможно, будет разумнее выбрать прошлогоднюю модель.

Вас также могут заинтересовать новости: