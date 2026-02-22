Анастасия Рябоконь

Киберспециалисты долгое время наблюдали за действиями российских операторов "изнутри".

Украинские хакеры взломали аккаунты российских оккупантов и изучили системы мониторинга операторов российских дронов. Им удалось доказать, что россияне активно используют белорусскую инфраструктуру во время атак на Украину, пишет Милитарный.

Кибероперацию провели хакеры аналитического киберцентра Fenix в сотрудничестве с международным разведывательным сообществом InformNapalm. Хакеры сумели взломать аккаунты десятков российских военных. Благодаря этому они получили доступ к системам мониторинга, которые используют операторы дронов.

Отмечается, что украинские хакеры не управляли дронами, однако видели действия противника и способствовали повышению эффективности оперативных контрдействий украинской стороны.

"Разведчики организовали круглосуточное скрытое наблюдение за аккаунтами, во время которого оперативно передавали данные Силам обороны Украины. Это позволило значительно улучшить ситуационную осведомленность украинских защитников и эффективно сбивать и подавлять российские дроны", – говорится в публикации.

По анализу перехватов аналитики выяснили, что "РФ активно использует гражданскую инфраструктуру, в частности башни сотовой связи на территории Беларуси, для прокладки маршрутов своих дронов".

Это позволило россиянам обеспечивать устойчивый сигнал для поражения целей, расположенных на северных и западных границах Украины, а также залетать даже на территорию стран НАТО.

Отдельно отмечено, что в сентябре 2025 года аналитики предоставили оперативную информацию партнерам по НАТО о том, что залетание десятков российских дронов в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года стало элементом тестирования новой тактики и возможностей белорусской гражданской инфраструктуры сотовой связи.

"В дальнейшем россияне планировали удары по логистическим маршрутам как на территории Украины, так и на территории Польши, чтобы отрезать Украину от поставок западного вооружения и техники", - отметили специалисты.

В целом кибероперация длилась более шести месяцев. А в феврале 2026 года исчерпала свои оперативные разведывательные возможности, в частности в результате успешной реализации ряда операций Сил обороны Украины.

В частности, Силы обороны нанесли результативные удары по командным пунктам и местам запуска дронов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины, а также по локациям элитного российского подразделения "Рубикон".

Санкции против Лукашенко

Результатом кибероперации стали санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко, о которых 18 февраля 2026 года объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по украинским северным областям – от Киевщины до Волыни.

Президент отметил, что Украина активизирует противодействие формам содействия Лукашенко убийствам украинцев.

