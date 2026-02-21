Предательница Повалий выдала циничное заявление об оккупации Киева (видео)

Артистка давно поддерживает нарративы Кремля в отношении Украины, а также войну против нашего государства.

Предательница Таисия Повалий, получившая паспорт страны-агрессора России в 2023 году, выдала циничное заявление о судьбе украинской столицы.

В эфире одной из пропагандистских программ певица заявила, что Киев якобы должен стать "российским".

"Не знаю, будет ли Украина. Но я хочу очень, потому что там арестован мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский", – сказала предательница.

Повалий, поддержавшая агрессию против Украины, также добавила, что ее миссия – это "воссоединение славянских народов".

Другие заявления артистов-предателей

Не так давно актриса театра, кино и телевидения Нонна Гришаева отличилась новым заявлением о войне в Украине. Бывшая одесситка утверждает, что россияне и украинцы якобы являются "родными братьями", а украиноязычных людей в Одессу якобы "завозили" специально.

Ранее блогер Артур Бабич, который родился и вырос в Кривом Роге, похвастался получением российского гражданства:

"Я приехал в миграционный центр с папкой документов, чтобы податься на гражданство. Уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером. Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом", – выдал тиктокер.

