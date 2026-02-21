Россияне готовятся к весенней кампании: офицер рассказал, где враг накапливает войска

Сейчас российские захватчики концентрируют усилия на продвижении в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

Российские оккупационные войска готовятся к весенней кампании в полномасштабной войне против Украины. Враг накапливает силы на Купянском направлении.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Мы – Украина" офицер 10 армейского корпуса Вооруженных сил Украины Евгений Артелемейчук. По его словам, сейчас российские захватчики концентрируют усилия на продвижении в направлении населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области.

В частности, оккупанты пытаются "добежать" через Песчаное и Петропавловку, чтобы поставить там свой триколор.

"Еще мы отмечаем их накопление в связи с тем, что, по нашим данным, в группировке "Запад" в начале месяца проходили проверки. И они активно пытались выяснить, почему же их бойцы, скажем так, не могут подтвердить слова их главы генерального штаба Герасимова, который уже несколько месяцев как захватил сам Купянск, так и Купянск-Узловой", – добавил Артелемейчук.

Война в Украине: это стоит знать

Офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук заявил, что Силы обороны имеют определенные успехи на юге. В частности, есть продвижение в районе населенных пунктов Павловка, Успеновка и Терноватое, что в Запорожской области.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что 2025 год принес Украине важную стратегическую победу. К концу года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать. Общие потери врага за год убитыми и ранеными составили около 418 000 солдат, сообщил главнокомандующий.

