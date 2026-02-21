В марте NASA не будет запускать ракету, которая должна была доставить миссию Artemis II на лунную орбиту.

NASA готовится убрать массивную лунную ракету со стартовой площадки, чтобы решить техническую проблему. Как пишет Вloomberg, это задержит миссию по отправке экипажа из четырех человек в полет вокруг Луны.

В субботу, 21 февраля, NASA объявило о планах вернуть космическую систему запуска Space Launch System, построенную компанией Boeing, в ангар в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Там планируют исправить проблему, обнаруженную в верхней части аппарата. Инженеры NASA обнаружили прерывание потока гелия, необходимого для запуска.

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что работу, необходимую для решения проблемы, можно выполнить только в ангаре для сборки транспортных средств в Королевском школьном центре. Он также отметил, что подобная проблема с гелием возникла во время первого полета SLS еще в 2022 году

"Я понимаю, что люди разочарованы таким развитием событий. Это разочарование больше всего испытывает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому делу", – написал Айзекман в заявлении на X.

Миссия Artemis II

Ранее на этой неделе NASA объявило, что планирует запустить лунную миссию Artemis II 6 марта. Миссия впервые за более чем 50 лет отправит людей в путешествие вокруг Луны. Айзекман сказал, что запуск не состоится в марте, а апрель является первой следующей возможностью запуска.

В четверг NASA провело тщательную генеральную репетицию ракеты, во время которой инженеры заправили аппарат топливом и смоделировали многие этапы, которые будут происходить в день запуска.

Как будет проходить миссия Artemis II

Напомним, что миссия Artemis II должна стать первым полетом с экипажем за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года. Миссия продлится около десяти дней. Четыре астронавта отправятся в глубокий космос на капсуле Orion, закрепленной на 98-метровой ракете Space Launch System (SLS), и совершат облет вокруг Луны. Высадка на поверхность пока не предусмотрена – главная цель заключается в испытании систем, необходимых для дальнейших полетов.

