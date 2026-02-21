NASA готовится убрать массивную лунную ракету со стартовой площадки, чтобы решить техническую проблему. Как пишет Вloomberg, это задержит миссию по отправке экипажа из четырех человек в полет вокруг Луны.
В субботу, 21 февраля, NASA объявило о планах вернуть космическую систему запуска Space Launch System, построенную компанией Boeing, в ангар в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Там планируют исправить проблему, обнаруженную в верхней части аппарата. Инженеры NASA обнаружили прерывание потока гелия, необходимого для запуска.
Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что работу, необходимую для решения проблемы, можно выполнить только в ангаре для сборки транспортных средств в Королевском школьном центре. Он также отметил, что подобная проблема с гелием возникла во время первого полета SLS еще в 2022 году
"Я понимаю, что люди разочарованы таким развитием событий. Это разочарование больше всего испытывает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому делу", – написал Айзекман в заявлении на X.
Миссия Artemis II
Ранее на этой неделе NASA объявило, что планирует запустить лунную миссию Artemis II 6 марта. Миссия впервые за более чем 50 лет отправит людей в путешествие вокруг Луны. Айзекман сказал, что запуск не состоится в марте, а апрель является первой следующей возможностью запуска.
В четверг NASA провело тщательную генеральную репетицию ракеты, во время которой инженеры заправили аппарат топливом и смоделировали многие этапы, которые будут происходить в день запуска.
Как будет проходить миссия Artemis II
Напомним, что миссия Artemis II должна стать первым полетом с экипажем за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года. Миссия продлится около десяти дней. Четыре астронавта отправятся в глубокий космос на капсуле Orion, закрепленной на 98-метровой ракете Space Launch System (SLS), и совершат облет вокруг Луны. Высадка на поверхность пока не предусмотрена – главная цель заключается в испытании систем, необходимых для дальнейших полетов.