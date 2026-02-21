Спросили у эксперта, что означает фразеологизм "До нових віників" и когда его уместно употреблять.

Украинский язык богат образными выражениями, значение которых не всегда очевидно с первого взгляда. Одно из таких - "До нових віників". Что означает этот фразеологизм и откуда он вообще взялся, в комментарии УНИАН объяснила языковед Юлия Костюк.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что значит "Топтать ряст" – откуда взялось это выражение.

Откуда происходит и что означает "До нових віників"

Как рассказала УНИАН языковед, "До нових віників" - это выражение, которое употребляют, чтобы подчеркнуть чрезвычайно длительный промежуток времени. В современной речи чаще всего - в ситуациях, когда говорят о событиях, которые человек будет помнить годами. В этом случае так и говорят - "Пам'ятати до нових віників".

Видео дня

Также это выражение активно используют, описывая работу или процесс, который тянется медленно. Например, когда говорят "Так він паркан фарбуватиме до нових віників" - фразеологизм в таком контексте часто звучит с иронией.

По словам специалиста, это выражение происходит из древнего украинского обычая, когда жена приходила в дом мужа и должна была "прижиться" там. После свадьбы невестку нередко ждали суровые бытовые испытания: родственники внимательно следили за ее трудолюбием, терпением и выносливостью. Считалось, что женщина не имеет права жаловаться или показывать усталость, пока не износит "семь веников". Именно отсюда и возник образное выражение "До сьомих (нових) віників":

Веник в традиционной культуре был символом хозяйственности. Износить веник означало долго и непрерывно работать, а "седьмой веник" подчеркивал продолжительность этого процесса. То есть, прямое значение этого выражения - очень долго.

Со временем языковой образ закрепился, выражение оторвалось от своей бытовой основы и значение фразеологизма "До нових віників" стало шире - как обозначение чего-то длительного, тянущегося годами.

Он встречается и в классической литературе, например у Михаила Стельмаха: "Але ж ми, Настечко, добре йому дали - до нових віників запам'ятає! - втішає її братик", или у Ивана Нечуй-Левицкого: "Даймо йому доброї прочуханки, щоб пам’ятав до нових віників", - добавляет специалист.

В других языках, по словам языковеда, можно найти выражения, близкие по смыслу к украинскому "на віки вічні", однако образ веника там не используется. Обычно речь идет об обобщенных оборотах, передающих идею чрезвычайно длительного промежутка времени. Подобные по значению обороты существуют в английском, французском и немецком языках.

В русском языке ближайшим по смыслу, хотя и значительно более жестким по звучанию, является выражение "до гробовой доски". Оно также означает "всю жизнь" или "очень долго" и часто употребляется в контексте памяти о событии или человеке. Например, "будет помнить до гробовой доски".

справка Юлия Костюк языковед Доктор философии по филологии, преподаватель украинского языка и славистики Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Активная участница международных образовательных и грантовых проектов, член Совета молодых ученых при МОН Украины, переводчица и проектный менеджер.

Вас также могут заинтересовать новости: