Россияне цинично атаковали скорую в Сумской области, есть погибшие, - ОВА

Выжить смог только водитель – он в больнице с тяжелыми ожогами.

Российские оккупационные войска атаковали автомобиль скорой помощи в Сумской области. В результате циничного удара погибли четыре человека.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Среди жертв российской атаки – два брата, одному из которых было 17 лет, и супружеская пара. Женщина была медиком.

"Враг сбросил боеприпас с беспилотника на окраине Зноб-Новгородской общины. На этой взрывчатке подорвались два брата. С ранениями их госпитализировали медики. По дороге в больницу россияне прицельно атаковали автомобиль экстренной помощи ударным БПЛА", – говорится в сообщении ОВА.

В результате атаки оккупантов автомобиль загорелся. Выжить смог только водитель скорой. Мужчина находится в больнице с тяжелыми ожогами.

Атаки РФ по Украине

В ночь на 21 февраля российские оккупанты атаковали Одессу. Полностью разрушены два частных жилых дома, квартира в одноэтажном доме, значительные повреждения получил лицей. Пострадали двое гражданских.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко предупредила, что враг готовит новые удары по энергетике даже после зимы. По ее словам, подготовка к следующему отопительному сезону уже начата.

