В регионах количество мобилизованных может отличаться.

Молодежь до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения, тогда как люди старшего возраста (старше 45 лет) попадают в подразделения обеспечения, артиллерийских и инженерных войск.

О специфике мобилизации и особенностях комплектования воинских подразделений рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

В частности, он объяснил "Суспільному", как распределяют мобилизованных по возрастным группам. Так, людей до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения, тогда как люди старшего возраста (старше 45 лет) попадают в подразделения обеспечения, артиллерийских и инженерных войск, а также в другие структуры Сил обороны, такие как Национальная гвардия, Госслужба или пограничные войска.

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"Молодежь до 45 лет в основном направлена в штурмовые подразделения. Люди старше 45 лет - в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Национальной гвардии или Государственной службы", - уточнил он.

По его словам Монукала, невозможно определить конкретные регионы или подразделения, где мобилизация происходит более активно. Большинство новобранцев сначала направляют в учебные центры.

"После воинской части напрямую могут быть призваны только те военнообязанные, которые проходили службу не более 10 лет назад, были уволены и по состоянию здоровья пригодны. Примерно 90% мобилизованных проходят подготовку в учебных заведениях перед началом службы", - отметил представитель военкомата.

Он добавил, что количество мобилизованных зависит от численности учтенных военнообязанных в конкретном регионе. Например, в Сумской области может создаваться впечатление, что мобилизация более интенсивная, чем в западных регионах, однако это обусловлено лишь разницей в количестве зарегистрированных военнообязанных.

По словам военного, процесс мобилизации сейчас осуществляется с помощью автоматизированной системы "Оберег". Например, в Запорожской области может быть больше воинских частей, требующих доукомплектования, чем в Сумской, что влияет на объемы мобилизации в разных регионах.

"Все зависит от потребности государства. Если есть необходимость укомплектования определенных подразделений - это делается", - сказал Монукало.

Таким образом, мобилизация остается стратегически важным процессом, направленным на обеспечение потребностей фронта и поддержания обороноспособности государства.

Мобилизация в Украине

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий считает, что мобилизовать 18-летних ребят нет смысла. По его словам, если бы в Украине действительно служили все мужчины, которым 25+, и их не хватало бы, тогда был бы смысл говорить о снижении мобилизационного возраста. По его мнению, среднестатистический парень в 18-20 лет еще подросток. И Дикий отметил, что, как бывший командир, не хотел бы вести в бой мобилизованный "детский сад".

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