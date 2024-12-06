Также за время всеобщей мобилизации на Полтавщине было открыто 713 уголовных производств по фактам уклонения от призыва.

В Полтавской области сейчас более 20 тысяч военнообязанных находятся в розыске и требуют дальнейшей доставки в ТЦК и СП. Такие данные актуальны по состоянию на 27 ноября 2024 года, сообщает "Суспільне", ссылаясь на данные ГУ НП в Полтавской области.

В ведомстве отметили, что 13 480 человек с начала этого года были доставлены правоохранителями в ТЦК и СП. Речь идет о тех, кто нарушил правила воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кроме того, с 24 февраля 2022 до 27 ноября 2024 следователи Полтавщины открыли 713 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации. В частности в суд за это время было направлено 276 обвинительных актов.

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Отмечается, что общее количество военнообязанных, находящихся в розыске на Полтавщине, составляет 21 026 человек.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее начальница группы отдела психологического отбора Кировоградского ОТЦК и СП Екатерина Гевель рассказала, как военнообязанные пытаются провалить психологическое тестирование во время прохождения военно-врачебной комиссии. По ее словам, во время такого тестирования мужчины искусственно ухудшают свои показатели.

В то же время военный эксперт Евгений Дикий заявил, что в Украине провалена мобилизация, ведь Верховная Рада не проголосовала за те нормы, которые усиливают ответственность уклонения от воинского учета и усиливают мобилизацию.

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