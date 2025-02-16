Федоренко отметил, что все должны понимать, что не могут одни воевать все три года, а другие отсиживаться.

"Бусификация" не является нормальным явлением, но на сегодня Украина не может без нее обойтись. Об этом сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью "Армия TV".

Он отметил, что в Украине действует закон о мобилизации, который должен решать вопрос, чтобы те военные, которые выполняют боевые задачи и воюют три года, должны быть кем-то заменены, имели возможность уйти в отпуск на 30 суток, восстановить свое здоровье.

При этом напомнил, что военнообязанным предлагается сегодня программа рекрутинга, когда они могут согласно своего гражданского образования, знаний и умений выбрать ту должность в Силах обороны, на которой будут наиболее эффективны.

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Федоренко отметил, что из-за информационных компаний, в частности инициированных Россией, в Украине дискредитируется образ военного и нет желания воспользоваться рекрутинговой программой и пополнить Силы обороны. По его словам, в такой ситуации ТЦК вынужден применять такую меру как "бусификация".

"Нормальное ли это явление? Нет. Я категорически против. Подчеркиваю, что так не должно быть. Но можем ли мы сейчас обойтись без него? В текущем моменте исторического времени, к сожалению, наверное нет", - сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

При этом он добавил, что рано или поздно государство придет к тому, чтобы стимулировать материально людей идти в армию. По его словам, сейчас трудно определить есть ли материальные ресурсы, чтобы этот подход уже ввести в Украине в ближайшее время, чтобы мотивировать людей.

Федоренко отметил, что никого не хочет обвинять, но те военные, которые воюют долгое время должны иметь возможность уйти, чтобы хотя бы восстановить свое здоровье.

"А не на командном пункте с двусторонним воспалением легких капаться, потому что других вариантов у тебя нет, чтобы быть эффективным. И это я не только говорю за себя. Я знаю командиров, которые так же работают, потому что других вариантов нет - ты каждый день видишь как враг потенциально может получить успех на поле боя", - добавил он.

Военный отметил, что другого варианта как остановить врага на поле боя у нас нет, потому что там, где проходят российские оккупанты, мы потом имеем Ирпень и Бучу.

"Я не должен селить раздор. И я за то, чтобы мы были объединены, но, наверное, эта "бусификация" это один из инструментов, к сожалению, чтобы сказать, что если вы не приходите добровольно, то других вариантов нет как защитить ваши семьи, за исключением того как вас "бусифицировать", - объяснил он.

Федоренко отметил, что необходимо не столько говорить в обществе о молодых людях, которые слушали где-то русскую музыку, а больше о тех, кто с 18 лет присоединились добровольно к армии и выполняют боевые задачи.

"К сожалению, во всех странах мира, где происходили прямые боевые столкновения, есть негодяи, которые будут пытаться нажиться на "высоких" бюджетах. Присутствуют те поставщики, которые дадут тебе пробную версию взрывчатки, которая выполняет свою задачу, а на партии они привезут тебе совсем другое и ты можешь получить проблему. Есть те командиры, которые говорят: "Расстреляйте меня, но это мой личный состав" и будут биться за него до последнего. А другим это безразлично. Но дураков становится все меньше, а обстрелянных и мотивированных командиров, сержантов и солдат в государстве становится все больше", - подчеркнул он.

"Бусификация" в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что в Украине "бусификация" пошла на спад. Он отметил, что уже понятно, что такой подход не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации остаются. По его словам, в 2024 году было получено более 4 тыс. подобных обращений.

В то же время ранее народный депутат Егор Чернев признал, что в Украине процветает "бусификация". По его словам, ТЦК и Минобороны имеют достаточно инструментов для проведения мобилизации без практикования "бусификации", однако случаи все равно есть.

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