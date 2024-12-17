При этом, по его словам, количество жалоб на действия работников ТЦК остается высоким.

В Украине становится меньше случаев так называемой физической "бусификации". Об этом сказал омбудмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что уже понятно, что такой подход не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины по направлению мобилизации остаются. "Только за этот год мы получили более 4 тыс. подобных обращений", - детализировал Лубинец.

Мобилизация в Украине

Случаи "бусификации" все еще есть в Украине, заявил 5 декабря народный депутат Егор Чернев. Говоря на эту резонансную тему. Он сообщил, что профильный комитет Радт неоднократно вызывал на заседание представителей Минобороны из-за таких случаев. "К сожалению все еще есть случаи бусификации. И честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц", - сказал нардеп.

Ранее офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич сказал, что "бусификации" в Украине удалось бы избежать, если бы все военнообязанные соблюдали закон и вовремя обновляли свои военно-учетные данные.

По словам военного и председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, "бусификацию", как правило, применяли среди уклонистов и людей, которые находились в розыске.

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