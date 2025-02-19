Минобороны получило отечественные блочно-модульные транспортабельные котельные

На этой неделе для нужд Министерства обороны Украины отечественным производителем котлов Колви была завершена передача блочно-модульной транспортабельной котельной КМ-2-12000-Т/Гс., номинальной установленной теплопроизводительности котельного оборудования 12 мВт.

Об этом говорится в сообщении компании.

Распределенное (децентрализованное) теплоснабжение, как один из ключевых элементов энергетической устойчивости Украины, имеет отношение не только к объектам, которые обслуживают бытовых потребителей, но и к инфраструктуре, которая обеспечивает функционирование государственных учреждений.

Несмотря на то, что агрессор в осенне-зимний период не отказался от тактики гуманитарного террора, уничтожая объекты энергетики, распределенная генерация приобретает значение, как элемент национальной безопасности, поскольку при удержании низких температур время на восстановление теплоснабжения после аварии или поражения идет на дни.

Котельная представляет собой пять транспортабельных контейнеров с вмонтированным в них котельным оборудованием - котлами КОЛВИ 4000 КЕ и вспомогательным оборудованием, обеспечивающим автоматическую работу.

Особенность проекта - это срок реализации, фактически от момента закладки основы, до доставки на объект прошел месяц.

Как сообщили в компании, мощности котельной достаточно для обогрева помещений площадью до 150 000 кв. м.

"За счет отказа от магистралей значительных дистанций и диаметра уменьшаются потери теплоносителя в сетях, что дает еще и эффект экономии, крайне важный для энергобаланса, в условиях импорта природного газа из ЕС", - пояснил объясняет CEO ТМ Колви Александр Крошка.

С точки зрения монтажа, контейнеры котельной устанавливаются опорной рамой на подготовленный ленточный фундамент из монолитного бетона, выполняются технологические соединения оборудования и коммуникаций. Работа котельной предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

"Контейнеры быстрой готовности в условиях чрезвычайных обстоятельств, в которых нашей энергетике приходится функционировать с момента полномасштабного вторжения, котельная может быть готова к функционированию в течение одного-двух дней, при наличии фундамента. Мы гордимся тем, что для нужд оборонного ведомства смогли быстро и качественно на украинских мощностях выполнить этот проект", - финализировал CEO ТМ Колви Александр Крошка.