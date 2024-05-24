Решение правительства вступит в силу 16 августа 2024 года одновременно с введением в действие закона о медицинском каннабисе.

Кабинет министров исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ. Принятое правительством постановление вносит изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и необходимо для реализации закона о легализации медицинского каннабиса (№3528-IX). Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса будут исключены из перечня особо опасных веществ, оборот которых запрещен, тетрагидроканнабиол - из перечня особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен. Они будут включены в соответствующие списки наркотических средств, в том числе растений и психотропных веществ, оборот которых ограничен", - говорится в сообщении.

Постановление также позволяет культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства или изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Условие, при котором такое культивирование разрешено - использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей не должно превышать 0,3%.

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В Минздраве отметили, что решение правительства вступит в силу 16 августа 2024 года одновременно с введением в действие закона о медицинском каннабисе.

"Каннабис имеет в составе сотни уникальных каннабиноидов и веществ. Из всех известных веществ, которые есть в растении каннабис, только тетрагидроканнабинол и его изомеры имеют психоактивный эффект. Другие каннабиноиды не влияют на психическое состояние, но могут иметь существенное положительное влияние на течение некоторых заболеваний. Употребление непсихоактивных каннабиноидов не приводит к привыканию и используется в медицине", - пояснили в министерстве.

Кроме того, в Минздраве отметили, что закон о легализации медицинского каннабиса регулирует использование растений рода конопли в медицинских, учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности и расширяет доступ пациентов к необходимому лечению. При этом государство будет строго контролировать оборот лекарств на основе каннабиса, а использование его в рекреационных целях, как и раньше, останется под запретом. Все виды деятельности, связанные с медицинским каннабисом - будут лицензироваться.

"Как и любые лекарства, лекарства на основе каннабиса пациент сможет получить в соответствии с медицинскими показаниями, исключительно по назначению врача и по электронному рецепту", - добавили в министерстве.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

Как сообщал УНИАН, в обществе долго продолжались дискуссии относительно целесообразности принятия упомянутого закона. Верховная Рада приняла закон о легализации медицинского каннабиса еще в декабре 2023 года. 13 февраля президент Владимир Зеленский подписал документ.

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