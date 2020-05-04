Председатель Госпогранслужбы заявил, что коронавирус у него не обнаружили

Дейнеко подчеркнул, что оснований говорить, что у него есть симптомы и подозрение на коронавирус, не было и нет.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко опроверг наличие у него симптомов коронавируса и заявил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, некоторые СМИ сегодня распространили информацию о том, что у него якобы есть симптомы коронавирусной инфекции и высокая температура.

«Заявляю, моя температура в норме, утром она составляла 36,3, а состояние здоровья удовлетворительное. При этом подчеркну, температурный скрининг проходит каждый наш сотрудник, который заходит на территорию служебных помещений, и я не являюсь исключением», - добавил председатель Госпогранслужбы.

Читайте такжеВ 12 сотрудников Южно-Украинской АЭС подтвердили коронавирус

Он добавил, что из-за распространения коронавируса каждый находится в зоне риска и может заболеть. «Однако оснований говорить, что я имею симптомы и подозрение на коронавирус, не было и нет. Я сознательно отношусь к недопущению распространения заболевания, и такую же работу провожу по всей Госпогранслужбе. Тестирования проходят во многих пограничных подразделениях, в том числе и Администрации, чтобы своевременно реагировать на вызовы и никого не подвергать опасности. Результат моего теста, который я сознательно сдал, - отрицательный», - подчеркнул Дейнеко.

Ранее сегодня сообщалось, что Дейнеко якобы лег в госпиталь ГПСУ и сдал тест на коронавирус.

Читайте также: