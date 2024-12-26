Если будут обещанные инвестиции, вернется больше людей, отметил эксперт.

Количество украинцев, которые вернутся из-за границы после окончания войны, будет зависеть от того, по какому сценарию она завершится. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк в интервью "РБК-Украина".

"Если это будет просто заморозка без серьезных гарантий непродолжения, - это одно. Если действительно будут серьезные гарантии, если будет возвращение по крайней мере части территории, которую оккупировала Россия, это будет другая ситуация. Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины - не вернется", - отметил он.

По его словам, вернется еще больше людей, если будут обещанные инвестиции.

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"К сожалению, сейчас очень много неопределенности со всеми величинами, которые связаны с вынужденной внешней миграцией наших граждан. О чем нам говорит мировой опыт? Основная масса тех, кто возвращался, возвращалась именно в первые годы после завершения войны. Об этом свидетельствует опыт войн в бывшей Югославии. В то же время часть людей из этих стран осела в других государствах и там проживает до сих пор", - добавил демограф.

Напомним, по имеющимся данным, за границей сейчас находится 7,7 миллиона украинцев, из которых 5,3 миллиона - в Евросоюзе.

По мнению Алексея Позняка, это серьезный удар по демографии Украины, ее возможности обеспечения экономики рабочей силой и вообще того, чтобы государство функционировало нормально. Позняк прогнозирует, что уже в ближайшем будущем у работодателей в Украине возникнут трудности с тем, чтобы найти людей на определенные вакансии и специальности.

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