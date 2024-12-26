Миграционные потери приведут к усилению старения населения и увеличению нагрузки на другие слои общества

По данным ВР, за границей сейчас находится 7,7 млн украинцев, из которых 5,3 млн - в Евросоюзе. Это превышает показатели Евростата.

"Вероятно, в это количество в 7,7 миллиона включили и тех трудовых мигрантов, которые выехали за границу и уже давно там живут, работают определенный период времени до полномасштабного вторжения. А цифры, которые дает Евростат, - это данные по тем украинцам, кто прибыли на территорию ЕС с 24 февраля 2022 года и пользуется там временной защитой", - объясняет расхождения старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, это серьезный удар по демографии Украины, ее возможности обеспечения экономики рабочей силой и вообще того, чтобы государство функционировало нормально. Позняк прогнозирует, что уже в ближайшем будущем у работодателей в Украине возникнут трудности с тем, чтобы найти людей на определенные вакансии и специальности.

Видео дня

"Относительно зарплат - возможно, будут какие-то повышения, но этот фактор тоже имеет определенные пределы. Наши бизнесмены тоже не могут повышать зарплаты себе в убыток, это тоже надо понимать. Потеря значительного количества людей молодого и среднего возраста, в частности, женщин приведет к снижению рождаемости и соответствующему уменьшению потребностей в детских дошкольных и школьных учреждениях. А это вызовет рост безработицы представителей соответствующих профессий", - объясняет демограф.

Кроме того, миграционные потери приведут к усилению старения населения и увеличению нагрузки на те слои общества, которые являются производителями материальных благ и платных услуг. В то же время отдаленные перспективы зависят и от дальнейшей ситуации. Если значительная часть мигрантов вернется домой, это будет стимулировать экономическое развитие. Это может произойти, если в Украине завершится война и восстановятся условия безопасности. Также должны быть и возможности в трудоустройстве.

"Сейчас часто идут разговоры об инвестициях, которые будут вложены в украинскую экономику в процессе послевоенного возрождения. Если это действительно сбудется, то мы можем рассчитывать на возвращение значительной части наших мигрантов и на приток мигрантов из других стран", - подытожил Позняк.

Украинские беженцы - последние новости

Как пишет El Pais, Украина хочет вернуть до 10 миллионов беженцев из ЕС. В частности, Украина выступает за закрытие доступа к консульским услугам для мужчин в Европе и прекращение социальной помощи для беженцев.

В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за рубежа. Он будет реализовываться совместно с Германией. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Камышин.

Вас также могут заинтересовать новости: