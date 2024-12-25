Примечательно, что исторический максимум был зафиксирован в 1993 году – речь шла о 52,2 млн населения.

Сколько людей проживает в Украине по состоянию на 2024 год, точно не знает никто, поскольку это сложно посчитать. Ориентировочно речь идет о чуть более 34 миллионах человек.

Такое заявление сделал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун. В интервью "Украинскому радио" он отметил, что сейчас нормальный статистический учет разрушен.

"От Госстата мы информации не получаем, поскольку они говорят, что она не надежная и неполная. Поэтому мы пользуемся данными по миграции от Пограничной службы и Министерства юстиции, которое регистрирует данные рождения и смерти в стране. Но они регистрируют только на подконтрольной территории. Поэтому обеспечить максимальную точность невозможно. Примерно на конец этого года население Украины составляет чуть больше 34 миллионов, если оценивать в границах 1991 года. Если брать только подконтрольную территорию, то там будет 28-29 миллионов", – пояснил специалист.

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По словам демографа, по состоянию на конец 1991 года население Украины оценивалось в 52 млн человек. При этом исторический максимум был зафиксирован в 1993 году – речь идет о 52,2 млн населения.

"В 2014 году часть территорий была оккупирована и на начало 2022 года в границах 1991 года численность населения составляла 42 миллиона. То есть, за 30 лет численность населения сократилась на 10 миллионов", – констатировал Гладун.

Демографическая ситуация в Украине: другие новости

Каждый дополнительный месяц войны означает демографические потери для Украины. И речь идет не о погибших, а о миллионах тех, кто уже не вернется из-за границы, говорит директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова. По ее словам, все больше украинских беженцев привыкают к жизни за границей и не хотят возвращаться.

Ранее в правительстве сделали прогноз, что к 2040 году население Украины сократится до 25 млн. Ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова заявила, что этот сценарий пессимистичный, но не самый худший:

"Я всегда говорю, что 25 млн – это довольно пессимистический, но не самый пессимистичный сценарий. То есть нужно быть готовыми и к тому, что у нас будет значительно меньше, чем 25 млн", – сказала она.

Между тем российские захватчики продолжают менять демографическую картину на оккупированных территориях. За время оккупации Крымского полуострова Москва "заместила" более 35% его жителей.

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