Сроки для ветирования соответствующего законопроекта уже истекли.

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина должна в последний раз перейти на зимнее время. Тем не менее президент Владимир Зеленский не планирует подписывать соответствующий законопроект, сообщили источники изданию BBC News Украина.

Законопроект об отмене перевода часов в Украине еще 21 августа подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего документ направили на подпись президенту. Однако Зеленский до сих пор не оставил на нем свою подпись.

Источник из команды президента сообщил изданию, что этот закон так и не подпишут. Помимо этого уже истекли сроки для его ветирования.

Видео дня

Другой собеседник из президентской фракции также заверил, что Зеленский не собирается подписывать документ:

"Спикер против, это его идея, поэтому чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи не будет".

Собеседник добавил, что из-за законопроекта Украина может понести убытки в несколько миллиардов. Он отметил, что еще одним аргументом против подписания документа является то, что "у украинцев украдут их вечера".

Напомним, что в июле Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перевода часов в Украине. В ночь на 27 октября должен произойти последний переход нашей страны на зимнее время.

Автором законопроекта выступил Руслан Стефанчук. Он вспомнил об идее отменить перевод и остаться жить по зимнему времени, что по его словам, является естественным для Украины.

Последствия перехода на зимнее время

Если Украина навсегда перейдет на зимнее время, то жители некоторых регионов столкнутся с некоторыми проблемами. Например, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях будет светать в 03:00, а темнеть в 21:00. В западных областях страны будет очень рано темнеть.

Как сообщал УНИАН, ученые Американской академии сна считают, что перевод времени вредит здоровью. Исследователи подчеркнули, что при переводе часов растет количество случаев сердечных приступов, депрессии, попыток самоубийства, нарушений сна и повышения давления.

Вас также могут заинтересовать новости: