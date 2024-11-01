Он считает "вбросами" разговоры о каких-то экономических потерях в результате принятия закона.

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон об отмене перевода часов на летнее время. Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге.

По его мнению, закон пока не был подписан, поскольку это должно произойти "когда переводов не будет", то есть после 27 октября, когда состоялся переход на зимнее время.

Стефанчук отмечает, что этот закон очень важен, а "все вбросы" о каких-то невероятных расходах из-за принятия закона не имеют никаких обоснований.

Он отметил, что, по выводам "европейских мощных научных институций", экономия от перевода стрелок часов во времена новейших технологий "абсолютно несущественна, некритична".

"По состоянию на данный момент я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", - подчеркнул Стефанчук.

Отмена перевода часов в Украине

Как сообщал УНИАН, законопроект об отмене перевода часов в Украине еще 21 августа подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, но до сих пор нет подписи президента Украины Владимира Зеленского.

Если президент подпишет закон, то ночь на воскресенье, 27 октября, - последний раз, когда Украина перешла на зимнее время.

В то же время, по источникам BBC News, президент Владимир Зеленский не планирует подписывать соответствующий законопроект. Отмечалось, что для того, чтобы не обижать автора законопроекта - председателя ВР Руслана Стефанчука, Зеленский не будет ветировать закон, а просто его не подпишет. Речь шла о том, что из-за законопроекта Украина может понести убытки в несколько миллиардов.

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