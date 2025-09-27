Книжный бизнес во время войны: почему Дмитрий Белов запускает 'Адаптации' именно сейчас

Украинский книжный бизнес, несмотря на все вызовы войны, остается одним из немногих сегментов культуры, где сохраняется стабильный спрос. Читатели ищут не только военную документалистику, но и тексты, предлагающие другие смыслы и жанры. Именно на этой почве возникают новые игроки, в частности издательство "Адаптации", которое основал Дмитрий Белов.

"Книгоиздание - это бизнес длинной дистанции. Мы понимаем все риски, но в то же время видим перспективу. Украинский рынок сейчас находится на этапе перезагрузки, и это время для тех, кто готов мыслить стратегически", - объясняет Дмитрий Белов.

Модель "Адаптаций" предполагает работу с нишевым контентом, контроль себестоимости и инвестиции в узнаваемость бренда. Это не быстрая прибыль, а построение репутационного и финансового капитала на годы. "Каждая удачная книга становится активом, который работает долго. Поэтому издательство - это инвестиция в будущее, даже в кризисное время", - добавляет Белов.

Запуск "Адаптаций" демонстрирует, что книжный бизнес в Украине имеет шансы на развитие даже в военных условиях. Главное - рассматривать книгу не только как культурный продукт, но и как бизнес-единицу со стратегией и потенциалом.