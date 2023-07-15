"Кармазиновим" называют темно-малиновый или же темно-красный цвет.

В украинском языке есть такие названия оттенков и цветов, что стандартные семь красок радуги даже немного тускнеют на их фоне. Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о некоторых из них.

"Все знают названия семи основных цветов, которые являются цветами радуги, но наш глаз различает десятки, сотни и, возможно, тысячи разных оттенков. И для них есть свои названия", - говорит он.

Учитель предложил проверить свои знания или же свою языковую интуицию, установив соответствие между краской и ее колоритным названием. Перед вами три названия на украинском: первое - "жаристий", второе - "кубовий", третье - "кармазиновий". И три цвета. Подумайте, какой цвет обозначает каждое из этих названий.

"Итак 1 - в - "жаристий". Это цвет жара, огня, ярко-красный. 2 - а - "кубовий". Это ярко-синий индиговый. И 3 - б. "Кармазиновим" называют темно-малиновый или же темно-красный", - пояснил Авраменко.

"Бути в нагоді" или "бути в пригоді" - как правильно

"Бути в нагоді" или "бути в пригоді"? Из-за схожести выражений эти словосочетания в украинском порой путают, отмечал ранее Авраменко. По его словам, ошибки в этих высказываниях допускают многие, более 90%. Поэтому по ссылке проверьте, а не ошибаетесь ли вы.

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