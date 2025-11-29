Модели солнечных модулей универсальны как для наземных, так и для крышных СЭС.

Солнечные электростанции можно размещать на земле и крышах зданий, но правила для каждого типа разные. Подробно о том, на каких участках разрешено строить наземные СЭС, когда нужны разрешения, как оценить крышу перед монтажом и какие панели работают эффективнее всего, в комментарии УНИАН рассказал директор направления трейдинга и поставки электроэнергии KNESS Сергей Кравчук.

Где можно устанавливать солнечные батареи? Есть ли какие-то базовые требования?

По словам Сергея Кравчука, солнечные электростанции по принципу размещения можно разделить на два типа.

Первый - "наземные" солнечные электростанции, которые могут быть реализованы только на земельном участке с соответствующим целевым назначением.

Видео дня

Согласно ч. 2 ст. 14 Закона Украины "О землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов", линейные объекты энергетической инфраструктуры можно размещать на любых земельных участках без изменения их целевого назначения, пояснил эксперт.

На участках, относящихся к категории земель, указанной в п. "ж" ч. 1 ст. 19 Земельного кодекса Украины, разрешается размещать объекты альтернативной энергетики, которые используют возобновляемые источники энергии (солнечную, ветровую, аэротермальную, геотермальную, гидротермальную, энергию волн и приливов, гидроэнергию, биомассу, газ из органических отходов или канализационных очистных станций, биогазы) независимо от целевого назначения таких земель.

Эта норма права позволяет строительство солнечной электростанции на земельном участке с кодом 11.02 ("Для размещения и эксплуатации зданий и сооружений промышленности") без изменения целевого назначения. Обычно для таких объектов выбирают целевое назначение "для размещения, строительства, эксплуатации и обслуживания объектов энергетики", что упрощает процедуру и не требует изменений в коде участка, отметил специалист.

Второй тип - "крышные" солнечные электростанции. В случае размещения СЭС на крыше, говорит Сергей Кравчук, необходимо проанализировать технические характеристики кровли, а именно:

нагрузка: выдержит ли крыша дополнительный вес панелей, креплений, балласта;

материал покрытия: металлочерепица, профнастил, мембрана, рубероид - каждый имеет свой тип крепления, наличие гидроизоляции, чтобы монтаж не повредил кровлю;

угол наклона кровли и ориентация: идеально - 25-35°, ориентация на юг (речь идет о наклонном типе крыши) и до 10° относительно плоскости для плоских кровель (угол наклона модулей не рекомендуется делать больше, ведь он будет увеличивать парусность здания и ветровую нагрузку на всю конструкцию, крышу и здание);

теневые факторы: дымоходы, парапеты, соседние здания, деревья.

Также, отметил специалист, следует учесть и другой аспект - юридический. А именно:

право собственности: принадлежит ли здание тому, кто будет строить СЭС, или он будет арендован - в таком случае договор аренды крыши должен быть нотариально заверен;

ограничения от БТИ, ОСМД, арендодателя (для нежилых или многоквартирных зданий);

охранные зоны: памятники архитектуры, охранные зоны ЛЭП, связи, газопроводов.

Нужно ли разрешение на установку солнечных батарей, в частности соседей?

"В общем, стоит рассматривать типы СЭС исходя из их функционального назначения и категории клиента, который будет эксплуатировать электростанцию. Крышные СЭС для частных домов не относятся к объектам, требующим разрешения на строительство, уведомления о начале строительных работ, ввода в эксплуатацию. Единственное требование - соблюдение правил электробезопасности и правил подключения к сетям", - говорит Кравчук.

По его словам, для коммерческих крыш (склады, ТРЦ, заводы) также преимущественно не требуется разрешение, если вы не меняете конструкцию крыши, не делаете надстроек, не проводите реконструкцию здания. То есть в случае осуществления монтажа без вмешательства в несущие конструкции - разрешение не требуется.

"Разрешение нужно только тогда, когда монтаж требует реконструкции, усиления или изменения конструкции крыши. Тогда оформляется как обычные строительные работы с проектом", - добавил эксперт.

Вместе с тем, для строительства сетевых или наземных электростанций нового типа готовность объекта к эксплуатации подтверждается одним из следующих документов: сертификатом соответствия объекта проектной документации, зарегистрированной декларацией о готовности к эксплуатации или декларацией на объект, построенный по строительному паспорту, в зависимости от класса последствий и типа документации, объясняет специалист.

Как правильно подобрать солнечные панели? Какие солнечные панели подходят для квартиры и есть ли такие?

"Модели солнечных модулей универсальны как для наземных, так и для крышных СЭС. Единственное отличие в рекомендациях - для крышных СЭС нецелесообразно использовать двусторонние ФЭМ ("bifical" модули), которые позволяют получать дополнительную генерацию благодаря поглощению солнечных лучей как лицевой, так и тыльной стороной. В наземных станциях этот тип модулей позволяет увеличить генерацию на 6-9%, но в крышных СЭС расстояние для "возврата" солнечного света на тыльную сторону модуля слишком мало", - рассказывает Сергей Кравчук.

Именно поэтому, по его словам, такой тип модуля не будет отрабатывать свой функционал. Кроме солнечных панелей, необходимо еще подобрать соответствующий тип крепления и инверторное оборудование, добавил специалист.

Сколько энергии реально дает солнечная панель? Сколько энергии выдает солнечная панель зимой?

"В зависимости от интенсивности инсоляции (поток солнечной радиации, достигающий поверхности Земли), солнечные элементы вырабатывают разное количество энергии. Соответственно, если сравнить коэффициент полезного действия (КПД), который показывает, насколько эффективна солнечная панель в преобразовании солнечной энергии в электроэнергию с помощью фотоэлектрического эффекта, можем увидеть следующую картину: монокристаллические модули в настоящее время имеют лучший показатель КПД до 23%; поликристаллические - до 18%; тонкопленочные - до 8%", - рассказал специалист.

Он отметил, что эффективные солнечные модули на рынке представлены в различных вариациях, в частности по типу панели - monofacial and bifacial, которые позволяют получить дополнительную генерацию благодаря поглощению солнечных лучей как лицевой, так и тыльной стороной.

"По мощности - от 390 до 700 Вт, по технологии производства кристалла - PERC, TOPCon, HJT, IBC и т.д.", - дополнительно указал Кравчук.

Как работают солнечные панели зимой? Какая эффективность солнечных панелей зимой?

Солнечные электростанции зимой работают так же, как и летом, используя свет, а не тепло, поэтому холод сам по себе не снижает их работу, говорит специалист. Однако общая выработка зимой существенно падает из-за короткого светового дня, более низкого угла солнца и возможного заснежения панелей.

"В среднем, световой день зимой в Украине длится 7-9 часов, тогда как летом - 15-17 часов, то есть потенциальное время генерации уменьшается минимум вдвое. Из-за более низкого угла падения солнечных лучей уровень облучения на горизонтальную поверхность уменьшается на 60-75% по сравнению с летним пиком. Дополнительно снег может полностью перекрывать доступ света: даже 1-2 см снежного слоя уменьшают выработку на 80-100% до момента очистки", - отметил Сергей Кравчук.

От так в Украине типичная зимняя генерация составляет около 10-30 кВ/ч в месяц с 1 кВт установленной мощности, тогда как летом этот же 1 кВт производит 120-160 кВт/ч. То есть зимой система работает примерно на 20-35% от летней производительности.

При этом в солнечные морозные дни эффективность панелей может даже превышать летние показатели благодаря низким температурам, подытожил специалист.