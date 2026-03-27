Елена Дума заявила о давлении, псевдореформах и попытках контроля над государственными активами

Автор проекта "ДумаЙ" и эксперт по антикоррупционной политике Елена Дума заявила, что в условиях полномасштабной войны ключевые силовые органы сосредоточены на вопросах обороны и национальной безопасности, однако часть институтов оказалась под иностранным влиянием и, по её словам, пытается установить контроль над государственным управлением и активами. Она также подчеркнула, что неоднократно публично говорила о сопротивлении в своей работе. Об этом стало известно из анонса ее интервью, опубликованного на YouTube-канале ДумаЙ.

По ее словам, в Украине формируется атмосфера давления и запугивания.

"Пока в стране силовые органы занимаются войной и нацбезопасностью: от СБУ, Нацпола до ГУР и СЗР, есть органы, которые попали в поле влияния реформаторов", – заявила Дума.

Она также анонсировала интервью, в котором, по ее словам, будут откровенно озвучены проблемы, в частности касающиеся медиа-атак и деятельности антикоррупционных органов.

"Это интервью, в котором без страха собеседник говорит правду: о медиа-атаках и работе НАБУ. Об их цели – получить монополию на государственное управление, шантаж и влияние на власть, распределение активов", – отметила она.

Дума заявила, что многие боятся говорить вслух. О страхе перед системой, которая уже доказала: может уничтожить любого благодаря медиаресурсам.

"Боятся сфабрикованных дел с громкими подозрениями и шантажа. Потому что каждого можно запугать и заткнуть", – отметила она.

Она также заявила о блокировании реформ в сфере управления арестованными активами и указала, кто и под чьим руководством их разблокирует.

"Вот почему в конкурсе на должность главы – один победитель от Ирины Мудрой, которая сливала соросятам инсайды из ОП и блокировала управление корправами. И это не только об активе "Моршинская", который она разменяла на собственную неприкосновенность и лояльность со стороны СМИ – Фиали. Но и о тех российских миллиардах, которые до моего руководства, имея полномочия заместителя по санкционным вопросам в Минюсте, не национализировали и сознательно НЕ видели на коммерческих счетах. Это и о возвращении сейчас части списанных на ВСУ российских средств - россиянам - исполнителем временным руководителем. Это об отсутствии расследований, когда: миллиардные активы, такие как Карпатская земля, продаются не по рыночным миллиардам, а по соглашению по делу НАБУ за 89 миллионов, когда уничтожаются протоколы и документы с сайта – и фото в Книге мешают, когда вместо того, чтобы подать в суд на управляющего, который не платит миллионы по договору, лучше встретиться с руководителем ФПУ, у которого куча уголовных дел, имущество которого арестовано, и договориться о том казино, что на Крещатике. А это означает – нет антикоррупции, есть сговоры, схемы и договорняки", – сказала она.

Также она заявила о проблемах с передачей средств на нужды ВСУ.

"Это когда полгода обращаешься в САП и НАБУ – чтобы передали миллионы долларов по делу Крупы – чтобы отдать их Вооруженным силам. Когда не сдаешься и получаешь разъяснения Верховного суда и обращаешься в ВАКС. Но – наоборот, получаешь решение ВАКС – о запрете продажи имущества Медведчука", – сказала она.

Кроме того, она заявила об отсутствии надлежащей реакции на отдельные обращения.

"Это когда ты подаешь заявление в НАБУ по поводу яхты Медведчука – а тебе отказывают. И цинично фабрикуют журналистские расследования, которые фактически ослабляют государство", – отметила она.

