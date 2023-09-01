Он добавил, что все дистанционные технологии для обучения разработаны и они стали неотъемлемой частью обучения, как в высших учебных заведениях, так и в школьных заведениях.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о начале нового образовательного года в условиях войны, с какими вызовами столкнулись и как их будут преодолевать.

В эфире телемарафона он отметил, что преодоление образовательных потерь и качественное образование – это основные задачи этого учебного года для Министерства образования и "конечно, что для предоставления качественного образования, нам нужно значительно повысить процент очного обучения".

"Сегодня с 3 млн. 951 тыс. школьников очно будут обучаться 45% школьников, 30% в смешанной форме и только 25% совсем дистанционно. Когда мы говорим о дистанционном образовании, мы понимаем, что оно удобно, оно безопаснее в определенной степени, чем очное обучение. Но, она не позволяет получить очень многих знаний и навыков. И самое главное, она не способствует психико-социальному развитию ребенка", - акцентировал Лисовой.

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Министр пояснил, что психо-социальное развитие школьников относится к образовательным потерям. По результатам проведенных министерством исследований, в которых "более 200 тыс. школьников было задействовано", дистанционное образование снижает мотивацию учащихся к обучению.

"Мотивация учащихся, обучающихся дистанционно, ниже, чем мотивация учащихся, обучающихся очно. Также наши исследования показывают, что, например, в сельских регионах дети, обучающиеся дистанционно, показывают худшие результаты. Поэтому, мы понимаем, что возвращение к очному обучению является безальтернативным", - подчеркнул Лисовой.

Он добавил, что все дистанционные технологии для обучения разработаны и они стали неотъемлемой частью обучения, как в высших учебных заведениях, так и в школьных заведениях. "Но, глазной компонент должен быть значительным. Поэтому имеем такие результаты - из 12 тысяч 975 школ, мы имеем 45% школ, которые выйдут в чисто очный формат и 30% в смешанном", - сказал Лисовой.

Министр пояснил, остается ли возможность дистанционного образования для школьников, если, несмотря на принятое местными властями решение об очной форме обучения, родители не хотят отпускать ребенка непосредственно в учебное заведение.

"Можно оставаться на дистанционном обучении. Министерство образования утвердило приказ, разрешающий временный перевод в другую школу по упрощенной процедуре. Существуют хорошие примеры, когда в одной школе создают отдельные дистанционные классы. Есть такой миф, что якобы Минобразования отменило дистанционное обучение - это на самом деле манипуляция. Дистанционное обучение есть, потому что для нас безопасность детей физическая и ментальная, ключевой приоритет. В этой ситуации мы, безусловно, не можем настаивать на исключительно очной форме обучения. Такая форма обучения, как дистанционное обучение, сохраняется и у украинцев эта возможность есть", - констатировал Лисовой.

На уточняющий вопрос относительно количества украинских школьников, которые начнут учебный год за границей и сколько из них будут учиться в украинских школах в онлайн-формате, министр ответил, что точные цифры ведомство будет иметь через несколько недель.

"Мы имеем данные 500 тысяч школьников находится у нас за границей. Будем иметь до 15 сентября скорректированные, уточненные цифры. Безусловно очень важно, чтобы наши дети оставались в украинском контенте и в украинских школах", - подчеркнул Лисовой.

Старт учебного года в Украине

Перед началом нового учебного года в Минобразования отмечали, что в Украине готовятся к учебному процессу в офлайн формате, но в зависимости от регионов страны и исключительно при условии наличия в школе надежно защищенного укрытия. Заместитель министра образования Андрей Сташкив акцентировал, что для возобновления очного обучения должно быть решение областной военной администрации, ведь именно они определяют все условия безопасности, которые должны быть в школах.

На днях Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что у украинских школьников может появиться новый предмет-их будут учить управлять дронами.

Сегодня, 1 сентября на заседании правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 84% украинских школ имеют укрытия и хранилища, что является определяющим требованием для обучения учащихся в офлайн-режиме. В то же время, почти 16% школ до сих пор без укрытий для безопасного учебного процесса. С целью более эффективного обучения в онлайн-режиме украинские учителя получили почти 96 тысяч ноутбуков, а школьники – примерно 36 тысяч девайсов.