Вторжение России в Украину было направлено на то, чтобы подорвать будущее страны во многих отношениях и нарушение процесса образования для миллионов украинских школьников является одной из самых серьезных проблем, пишет New York Times.
Как указывает издание, дети вынуждены посещать занятия подпольно или онлайн. Занятия также неоднократно прерываются из-за воздушных тревог. В результате многие ученики сильно отстают в учебе, говорят эксперты. Дети также теряют свои гибкие навыки, такие как общение и разрешение конфликтов, из-за невозможности достаточно взаимодействовать с другими учениками.
Онлайн-обучение
Большинство учеников учатся частично онлайн и посещают школу очно один или несколько дней в неделю. В более опасных регионах, ближе к линии фронта, ученики посещают занятия в подземных бомбоубежищах. По данным Министерства образования, в Украине построено около 137 подземных школ, в основном на востоке и юге страны. Министерство отмечает, что четырнадцать процентов детей, изучающих украинскую учебную программу, делают это полностью онлайн, включая около 300 000 детей, которые присоединяются к урокам из-за рубежа.
Многие украинцы также остаются онлайн по собственному желанию. Например, переселенцы часто предпочитают, чтобы их дети оставались в своих старых школах онлайн, а не посещали школы лично рядом с их новыми домами.
В результате многие украинские дети общаются со своими одноклассниками только на экранах компьютеров. "Это очень затрудняет детям ощущение связи", — сказала Эммануэль Абриу, руководитель отдела образования ЮНИСЕФ в Украине.
Обучение в оккупации и за рубежом
Для тех, кто находится под российской оккупацией, присоединение к украинским онлайн-школам является большим риском. Оккупационные власти заставляют их посещать местные школы и изучать российскую учебную программу.
Как рассказала Анна, ранее жившая в оккупированном Мелитополе, в первый год оккупации, по ее словам, ее 6-летний сын учился в украинской школе дистанционно. Она держала его онлайн-занятия в украинской школе в тайне не только от российских солдат, но и от соседей.
Как рассказывает Светлана Степуренко, которая с дочерьми 9 и 12 лет покинула Украину и бежала в Норвегию, сейчас ее дети посещают местные школы, а затем заходят на уроки украинского языка онлайн во второй половине дня. При этом она беспокоится, что ее детям будет трудно догнать своих одноклассников в Украине, и хочет как можно быстрее вернуть их в украинскую школу.
Демографическая ситуация в Украине
Каждый месяц войны означает демографические потери для Украины. По словам директора Института демографии и социальных исследований имени Птухи Эллы Либановой, все больше украинских беженцев привыкают к жизни за рубежом и в конце концов теряют желание возвращаться в Украину вообще.
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что единственный путь преодоления демографического кризиса в Украине - это привлечение мигрантов из других стран. По его убеждению, даже существенное увеличение рождаемости уже не сможет повысить численность населения нашей страны.