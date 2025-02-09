Большинство учеников учатся частично онлайн и посещают школу очно один или несколько дней в неделю.

Вторжение России в Украину было направлено на то, чтобы подорвать будущее страны во многих отношениях и нарушение процесса образования для миллионов украинских ​​школьников является одной из самых серьезных проблем, пишет New York Times.

Как указывает издание, дети вынуждены посещать занятия подпольно или онлайн. Занятия также неоднократно прерываются из-за воздушных тревог. В результате многие ученики сильно отстают в учебе, говорят эксперты. Дети также теряют свои гибкие навыки, такие как общение и разрешение конфликтов, из-за невозможности достаточно взаимодействовать с другими учениками.

Онлайн-обучение

Большинство учеников учатся частично онлайн и посещают школу очно один или несколько дней в неделю. В более опасных регионах, ближе к линии фронта, ученики посещают занятия в подземных бомбоубежищах. По данным Министерства образования, в Украине построено около 137 подземных школ, в основном на востоке и юге страны. Министерство отмечает, что четырнадцать процентов детей, изучающих украинскую учебную программу, делают это полностью онлайн, включая около 300 000 детей, которые присоединяются к урокам из-за рубежа.

Видео дня

Многие украинцы также остаются онлайн по собственному желанию. Например, переселенцы часто предпочитают, чтобы их дети оставались в своих старых школах онлайн, а не посещали школы лично рядом с их новыми домами.

В результате многие украинские дети общаются со своими одноклассниками только на экранах компьютеров. "Это очень затрудняет детям ощущение связи", — сказала Эммануэль Абриу, руководитель отдела образования ЮНИСЕФ в Украине.

Обучение в оккупации и за рубежом

Для тех, кто находится под российской оккупацией, присоединение к украинским онлайн-школам является большим риском. Оккупационные власти заставляют их посещать местные школы и изучать российскую учебную программу.

Как рассказала Анна, ранее жившая в оккупированном Мелитополе, в первый год оккупации, по ее словам, ее 6-летний сын учился в украинской школе дистанционно. Она держала его онлайн-занятия в украинской школе в тайне не только от российских солдат, но и от соседей.

Как рассказывает Светлана Степуренко, которая с дочерьми 9 и 12 лет покинула Украину и бежала в Норвегию, сейчас ее дети посещают местные школы, а затем заходят на уроки украинского языка онлайн во второй половине дня. При этом она беспокоится, что ее детям будет трудно догнать своих одноклассников в Украине, и хочет как можно быстрее вернуть их в украинскую школу.

Демографическая ситуация в Украине

Каждый месяц войны означает демографические потери для Украины. По словам директора Института демографии и социальных исследований имени Птухи Эллы Либановой, все больше украинских беженцев привыкают к жизни за рубежом и в конце концов теряют желание возвращаться в Украину вообще.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что единственный путь преодоления демографического кризиса в Украине - это привлечение мигрантов из других стран. По его убеждению, даже существенное увеличение рождаемости уже не сможет повысить численность населения нашей страны.

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