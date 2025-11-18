Бойцы 5 батальона 117 бригады ТрО получили от Владимира Кличко и волонтеров очередную партию дронов

Бойцы 5 батальона 117 бригады ТРО получили от Владимира Кличко и волонтеров "Украинской команды" очередную крупную партию дронов. Об этом говорится на фейсбуке на странице волонтерского штаба.

"Сегодня по всей линии столкновения идут тяжелые бои. Дроны – это возможность сохранить самое ценное: жизнь и здоровье наших защитников. Поэтому снабжение беспилотников на передовую – приоритет для "Украинской команды". Вместе с Владимиром Кличко мы передали очередную крупную партию дронов бойцам 5 батальона 117 бригады ТрО. Уже завтра эти беспилотники полетят на головы "орков" на Запорожском направлении", - рассказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Владимир Кличко отметил, что беспилотники помогут батальону эффективнее выполнять боевые задания, а также поблагодарил защитников за тяжелую работу.

"Это беспилотное оборудование поможет защищать нашу страну. Наши герои работают очень тяжело. Благодарю вас за оборону нашей страны. Вместе с хорошим настроением – к Победе!" – сказал во время передачи дронов Владимир Кличко.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Кличко и "Украинская команда" передали большую партию БПЛА бойцам 72 бригады под Покровск. Кроме того, они привезли нескольким бригадам на Донбасс дроны разных типов и системы РЭБ. Также сообщалось, что Владимир благодаря поддержке иностранных партнеров передал на передовую 6 бронированных автомобилей "Кобра", каждый из которых стоит около 250 тысяч долларов.