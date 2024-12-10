Некоторым военнообязанным мужчинам могут заблокировать банковские карты.

Мобилизация в Украине продолжается, пока не закончится военное положение. На данный момент оно продлено до 7 февраля 2025 года. Это значит, что все военнообязанные мужчины должны выполнять правила воинского учета.

Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии УНИАН рассказал, возможна ли блокировка счетов ТЦК по отношению к гражданам Украины.

В каких случаях возможна блокировка счетов военнообязанных

По словам юриста, автоматическая блокировка счетов в Украине, если речь идет о банковских картах уклонистов - частично манипулятивное утверждение. Сейчас в украинском законодательстве не предусмотрена процедура автоматической блокировки банковских счетов людей, которые не выполняют правила воинского учета или уклоняются от мобилизации.

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Ланкин объяснил, в каком случае могут заблокировать карту. Он считает, что гражданину могут заблокировать счета только в том случае, если на его имя составлено постановление ТЦК и СП о нарушении воинского учета, наложен штраф, и Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство и решила "заморозить" карточки уклониста для того, чтобы взыскать с них задолженную сумму штрафа.

Важно понимать, что "замораживается" только та сумма, которую задолжал уклонист. Если на "замороженном" счете не хватает средств, то взимается та сумма, которая есть, и сам счет остается заблокированным, пока не будет погашена остальная задолженность. Эксперт отметил:

Я занимаюсь вопросами мобилизации, и в моей личной практике на сегодня ни одного случая блокировки счетов после нарушения правил воинского учета не было.

Он также напомнил, что далеко не все нарушения правил воинского учета оформляются в формате постановления.

Для клиентов каких банков может стать реальной блокировка карт

За что могут заблокировать карту Украины, адвокат объяснил, но также важно понимать, какие банки способны допустить такую процедуру в отношении своих клиентов. Ланкин говорит, что существует порядок взаимодействия банковских учреждений с исполнительной службой, и есть перечень банков, подписавших договоры о взаимодействии, на основании которых исполнитель имеет возможность в своем кабинете в автоматизированной системе исполнительного производства подать заявку на блокировку счетов уклониста.

Как правило, Государственная исполнительная служба имеет такие договоры с крупнейшими банками. Юрист приводит пример:

Речь идет, в частности, о государственных финучреждениях - "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк". У исполнителей может не быть договоров о взаимодействии с новыми или небольшими банками.

Адвокат рекомендует опираться на то, что если у человека-уклониста есть счет в одном из крупных банков Украины, то, скорее всего, после получения исполнителем постановления от ТЦК, этот счет будет заблокирован в автоматическом режиме.

Если уклонист является пользователем банка, с которым Государственная исполнительная служба не имеет договора, то блокировка карт уклонистов будет происходить сложнее - исполнителям придется в бумажном виде отправлять документы в центральное отделение финучреждения, в котором он обслуживается, и ждать выполнения просьбы о "замораживании" счетов примерно неделю.

Ланкин отмечает, что есть счета, которые нельзя заблокировать. В том числе "замораживать" нельзя счета для пенсионных и социальных выплат.

Могут ли заблокировать карту за долги в военное время родственникам уклониста

Если мужчина не хочет, чтобы его коснулась мобилизация - блокировка счетов вследствие наличия штрафов от ТЦК может стать неприятным сюрпризом. Тем не менее, юрист, успокаивая население, говорит, что в Украине ответственность за правонарушения имеет индивидуальный характер, поэтому блокировка счетов не грозит членам семьи уклонистов.

Подлежит ли обжалованию блокировка карт в военное время

Ланкин утверждает, что как правило, в суде оспаривают основание открытия исполнительного производства. То есть, нужно обжаловать само постановление ТЦК и СП, после которого стало возможным взыскание штрафа исполнителями. Если постановление ТЦК будет отменено, то прекращается исполнительное производство.

Блокировка счетов также может быть оспорена через суд. Если постановление останется в силе, то действия исполнителей должны быть правомерными. Но неправомерным может быть признано блокирование тех счетов, которые по закону нельзя "замораживать", или взыскание суммы, превышающей размер, предусмотренный законодательством. Нельзя взыскивать, например, более 20% доходов гражданина-должника, которые поступают на карточку.

Счет уклониста разблокируется после того, как с него будет списана сумма штрафа и расходы на исполнительное производство. В функционале некоторых банков предусмотрено, что счет не блокируется полностью, а лишь "замораживается" сумма, которую лицо задолжало, а затем взыскивается. Если у человека на карте больше средств, чем он задолжал, то он сможет пользоваться своим счетом.

Возможна ли блокировка счетов военнообязанных за границей

Эксперт говорит, что если уклонист имеет счет в иностранном банке, то заблокировать такую карту будет невозможно. В том же случае, если такое лицо имеет счета в украинском банке, то ему грозит "замораживание" средств.

Если украинец приобрел гражданство другой страны, и уже не имеет украинского паспорта, то блокировка карт в Украине его не касается - бывшего гражданина снимают с воинского учета, правила которого на него не распространяются:

В связи с этим на такого человека ТЦК и СП не может составить постановление, и его нельзя привлечь к ответственности за нарушение воинского учета.

В том случае, если человек получил постановление от ТЦК еще тогда, когда был гражданином Украины и стоял на воинском учете, этот документ получили исполнители и взяли в работу, то в наших банках такому человеку грозит блокировка счетов. Изменение гражданства не освобождает уклониста от ответственности.

Если гражданин Украины имеет вид на жительство в каком-либо другом государстве, то он все равно должен выполнять правила мобилизационного законодательства своего государства. В случае нарушения правил мобилизации, то его тоже могут вполне правомерно привлечь к ответственности в Украине.

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