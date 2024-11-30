Рассказываем, кто подлежит призыву в декабре 2024 и сколько еще продлится мобилизация в Украине.

Для службы в рядах ВСУ призывают военнообязанных украинцев от 18 до 60 лет, при этом призыв на службу после 50 лет сейчас может осуществляться на несколько иных основаниях. Как происходит мобилизация в Украине до 50 лет и после 50-ти и кого будут призывать в первую очередь в декабре - УНИАН обратился за комментарием к юристу.

Ранее мы рассказывали, проводится ли демобилизация в Украине и на каких основаниях можно уволиться из армии.

Кого будут мобилизовать в 2024 году с 1 декабря

Призыв на военную службу в декабре будет проходить, как и раньше - согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Мобилизации подлежат все военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет, которые не имеют отсрочки от военной службы, бронирования и признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) годными для несения службы в рядах ВСУ.

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Мобилизуют такие категории военнообязанных:

от 18 до 60 лет, если есть опыт военной службы, а также тех, кто был снят с учета, но признан годным во время военного положения (до 4 февраля 2025 им нужно будет пройти ВВК);

от 25 до 60 лет, если нет военного опыта, а также тех, у кто имел статус "Ограниченно годный" во время военного положения (этой категории также нужно пройти ВВК).

Согласно законодательству военнообязанные в Украине - это граждане, у которых прописан такой статус. Сюда относятся, к примеру, те, кто закончил военный вуз или прошел службу в армии. Без статуса "Военнообязанный" до 25 лет - это призывник, который может пойти служить исключительно по своему желанию.

"Сейчас мобилизуют в первую очередь тех, у кого нет оснований на отсрочку или не оформили ее должным образом, - рассказала УНИАН адвокат Татьяна Савченко. - Поскольку продолжаются мобилизационные мероприятия на улице, то под мобилизацию первыми подпадают те люди, которых нашли. В ряды армии берут мужчин мобилизационного возраста - от 25 до 50 лет".

В несколько ином формате осущетвляется мобилизация после 50 лет - Украина призывает мужчин от 50-ти до 60-ти, но для их мобилизации необходим отдельный приказ Генштаба ВСУ. Ранее мы рассказывали, что мобилизация в Украине мужчин от 50 до 60 лет согласно приказу Генштаба предполагает наличие у военнообязанных дефицитной военно-учетной специальности. Но, судя по практике, говорит юрист, нововведение в отношении лиц, которым более 50 лет, не всегда работает - известны случаи, когда мобилизуют людей такого возраста без приказа Генштаба.

Мобилизация в стране в связи с военным положением продлена до 7 февраля 2025 года.

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