Как приготовить вкуснейшее безе дома: пошаговый рецепт десерта

Чтобы приготовить безе в домашних условиях, важно помнить несколько правил.

Безе – известное французское пирожное из запеченных взбитых яичных белков и сахара. Вряд ли существует тот, кто хоть раз в жизни не пробовал этот известный десерт и не захотел еще.

Но для того, чтобы приготовить безе в домашних условиях, важно помнить несколько правил.

Безе в домашних условиях: что важно знать

Особые хитрости хозяек, с помощью которых безе получится идеальным дома:

яйца должны быть не самыми свежими, а примерно недельной давности;

отделять белки от желтков следует максимально аккуратно и сразу же после того, как достанете яйца из холодильника;

перед взбиванием белки должны постоять при комнатной температуре полчаса;

лучше использовать не сахар, а сахарную пудру, и добавлять ее нужно уже после того, как взобьете белки в пену, а не до этого.

Безе: пошаговый рецепт приготовления

Этот десерт подойдет как для праздничного стола, так и для будничных экспериментов на кухне.

Ингредиенты

яичные белки – 3 шт.;

сахарная пудра – 180 г.

Для разнообразия добавляют: ванилин, корицу, измельчённые орехи, какао, кокосовую стружку, пищевые экстракты или ароматизаторы, пищевые красители.

Рецепт приготовления

1. Отделите белки от желтков. Взбивайте белки миксером сначала на слабой скорости примерно 30 секунд. Когда белки только начнут пениться, увеличьте скорость до среднего и взбивайте до образования густой белой пены.

Читайте такжеКак приготовить самый вкусный плов: пошаговый рецепт2. Затем постепенно добавляйте сахарную пудру. Отключите миксер и перемешайте основу для безе ложкой.

3. После этого взбивайте ещё несколько минут на высокой скорости. Должна получиться густая пена однородной консистенции.

4. Готовую основу выложите в кулинарный мешок. Можно обойтись и обычной ложкой.

5. Разогрейте духовку до 100 °C. Застелите противень пергаментной бумагой и сформируйте на нём безе.

Время приготовления зависит от размеров безе: чем они меньше, тем быстрее будут готовы. Для слишком больших безе потребуется около 2 часов.

Не открывайте духовку во время приготовления.

После приготовления выключите духовку, слегка приоткройте дверку и оставьте безе внутри до полного остывания.