Языковед жалуется, что часто слышит и читает в соцсетях выражение "велике дякую".

Известный учитель украинского языка и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно выражать благодарность. В эфире "Сніданку з 1+1" он рассказал, что часто наталкивается в соцсетях на этикетную формулу "велике дякую".

"Это выражение ошибочно с точки зрения грамматики. Благодарить - это глагол: слово, означающее действие. Например, ходить, спать, благодарить. С глаголами прилагательные не сочетаются! Вы же не скажете: "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати", - говорит учитель.

Он подчеркнул, что прилагательные, а они отвечают на вопрос "какой", сочетаются с существительными. Например, быстрая походка, крепкий сон, огромная благодарность.

"Отже, не велике дякую, а дуже дякую, щиро дякую або вельми вдячний", - подытожил Авраменко.

Авраменко исправил распространенную ошибку в "языке любви"

Ранее лингвист подчеркнул, что в любви не "признаються" и не "зізнаються". "У коханні освідчуються. Запам'ятайте це слово, його пишемо з літерою "д" - освідчуватися", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: