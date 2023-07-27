Находиться там смогут только экстренные службы и те, кто ведет "работы оборонного значения".

Российские захватчики с 31 июля закрывают территорию Арабатской стрелки для гражданских.

Об этом пишет пропагандистский ТАСС со ссылкой на пограничное управление Федеральной службы безопасности России. Решение принял "оперативный штаб" оккупированного россиянами Крыма "в целях безопасности".

Отмечается, что запрет не коснется сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову, а также граждан, которые ведут "работы оборонного значения" и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

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Что происходит на Арабатской стрелке

Арабатская стрелка - это песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, в АР Крым и Херсонской области. Ее длина - около 115 километров, а ширина - от 270 метров до 7,5 километров.

В марта 2014 года оккупационные войска РФ захватили южную часть стрелки и "присоединили" ее к России.

Этой весной гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что они хотят построить там дорогу в Крым. "Дорога по Арабатской стрелке из Крыма на материковую часть Херсонской области будет проложена - это 100%. Она уже есть, но нужно ее перестроить в соответствии с современными требованиями", - заявлял он.

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