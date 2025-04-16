Он незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов в Одесской области.

НАБУ и САП разоблачили бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины (2019-2024 гг.) на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в бюро, указанное лицо уже привлекается к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый в период 2019-2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. Как пишет "Суспільне", из деталей следует, что речь идет об Андрее Смирнове.

Отмечается, что для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался топ-чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

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"Детективами также установлено, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. долл. США для возведения одного из упомянутых домов на побережье. За это просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере - обеспечить победу его компании. Топ-чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ же впоследствии принял "нужное" решение", - говорится в сообщении.

В НАБУ проинформировали, что бывшему заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК Украины; владельцу строительной компании - ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Андрей Смирнов - какие он имеет подозрения

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года стало известно, что подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн бывшего заместителя руководителя Офиса президента. Действия лица были квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Тогда в САП также не назвали имя и фамилию подозреваемого. Но источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Андрее Смирнове.

10 сентября 2019 года Смирнов был назначен заместителем руководителя ОП. Он был уволен с должности указом президента 29 марта 2024 года.

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